DOSSENA (BERGAMO): DA REGIONE 1 MILIONE PER SVILUPPO SOSTENIBILE E TURISTICO DELL’AREA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2019 – “Con l’approvazione di questo

emendamento mettiamo a disposizione 1 milione di euro per

promuovere un Accordo di programma per lo sviluppo turistico del

territorio del Comune di Dossena, in provincia di Bergamo,

attraverso un intervento innovativo di accoglienza locale”.

Commenta cosi’ Massimo Sertori, assessore a Enti locali,

Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata della

Regione Lombardia, l’emendamento al Bilancio, approvato in

Consiglio regionale, con il quale si garantisce la copertura del

cofinanziamento per la realizzazione di un Accordo di programma

con il Comune di Dossena (BG), che prevede interventi per un

impegno complessivo di circa 6 milioni, di cui 1 milione messo a

disposizione da Regione Lombardia.

GLI INTERVENTI PREVISTI – L’Accordo prevede la realizzazione di

un albergo diffuso, il rifacimento della pavimentazione nel

centro storico, la valorizzazione degli edifici minerari, la

costruzione di un ponte tibetano e del punto panoramico ‘Becco’.

“Si tratta – spiega Sertori – di un pacchetto di interventi che

riguarda il potenziamento della ricettivita’ e dell’accessibilita’

di questa area, la riqualificazione del centro storico, la

valorizzazione delle sue peculiarita’ naturalistiche ed

ambientali e, non da ultimo, il rilancio delle tradizioni e

produzioni locali. Il tutto nell’ottica di elevare la qualita’

dell’offerta turistica e di destagionalizzarla per attrarre

turisti tutto l’anno”.

“L’Accordo di programma – continua – e’ coerente con l’obiettivo

che persegue il mio Assessorato e guarda allo sviluppo e alla

tutela dei piccoli Comuni, con particolare attenzione al

patrimonio naturale che portano in se’ le aree montane, come lo e’

Dossena”.

“La Regione vuole trasmettere un segnale importante verso questa

realta’, che ha partecipato direttamente e attivamente al

reperimento del cofinanziamento necessario” conclude Sertori.

Redazione