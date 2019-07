Infortuni sul lavoro. Gravi due operai a Bareggio e Buccinasco

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2019 – Ancora incidenti sul lavoro in Lombardia e nella città metropolitana.

Stamane, in due distinti episodi, due operai sono rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso all’Ospedale San Carlo di Milano e al Policlinico.

Il primo incidente sul lavoro si è verificato a Bareggio, intorno alle ore 9.35 in via Ravelli 7, dove un operaio di 55 anni, si è ferito mentre lavorava ad una lastra di vetro, che si è rotta e lo ha tagliato provocandogli una forte emorragia. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso è stato trasportato all’Ospedale San Carlo di Milano in codice rosso.

Il secondo infortunio, è accaduto a Buccinasco, intorno alle ore 10.05, dove un operaio di 57 anni, in via Piemonte, è caduto da un’altezza di circa 6 metri ed è stato trasportato all’ospedale Policlinico di Milano in codice rosso ed è in pericolo di vita, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica.

In entrambe le ditte è giunta la Polizia Locale che ha compiuto tutti gli accertamenti sulla dinamica dei due infortuni e fatto i rilievi per accertare se siano state osservate le norme di sicurezza.

V. A.