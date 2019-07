LOMBARDIA PROMOSSA DA MOODY’S, AGENZIA RATING CONSIDERA REGIONE PIU’ AFFIDABILE DELLO STATO ITALIANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2019 – “Robusta liquidita’, basso profilo di

debito, sistema sanitario in equilibrio, economia forte sono gli

elementi che qualificano la valutazione positiva sulla Lombardia

espressa da Moody’s, l’agenzia di rating di fama internazionale,

che ci assegna una Credit Opinion ‘Baa2 con outlook stabile'”.

Lo rendono noto il presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana e l’assessore regionale al Bilancio, Finanza e

Semplificazione Davide Caparini commentando quanto comunicato da

Moody’s.

AFFIDABILITA’ – “L’agenzia di rating – sottolineano Fontana e

Caparini – non solo ha espresso una valutazione che ci rende

orgogliosi del nostro operato ma ci attribuisce anche un ‘noch’,

ossia un livello di affidabilita’, superiore a quella dello Stato

italiano, confermando un trend consolidato da oltre 15 anni”.

ATTRATTIVITA’ – “Regione Lombardia – proseguono il presidente

Fontana e l’assessore Caparini – gode quindi di una grande

fiducia da parte del sistema finanziario, elemento di rilevante

importanza in quanto e’ fattore di attrattivita’ per gli

investitori esteri che possono allocare risorse sui nostri

territori con la certezza di aver fatto buoni investimenti”.

LEADER NELLA DIGITALIZZAZIONE APPALTI – Moody’s ha anche

pubblicato una ricerca sul processo di digitalizzazione degli

appalti pubblici in Regione Lombardia.

“I dati – chiosa l’assessore Caparini – confermano l’eccellenza

della nostra Regione che si pone all’avanguardia e consolida la

sua leadership fra tutte le Regioni italiane nella gestione del

bilancio”.

MOODY’S: LOMBARDIA ‘BEST PRACTICE’ – Gli elementi evidenziati

dall’analisi mettono in risalto i benefici ottenuti in termini

di risparmi, aumento della concorrenza, riduzione dei costi e

miglioramento dei controlli.

“Una valutazione che premia la nostra azione id governo sotto la

guida del presidente Fontana – ha detto ancora Caparini – e che

indica il modello Lombardia come ‘best practice’ che Moody’s si

augura sia preso come riferimento dalle Amministrazioni

regionali e locali italiane”.

GESTIONE LIQUIDITA’ – Relativamente al debito e alla liquidita’

vengono apprezzati i risparmi ottenuti dalla rinegoziazione del

bond effettuata nel 2015 e la gestione dei flussi di cassa che,

monitorati al fine di avere un andamento regolare, consentono

all’Ente di non ricorrere alle anticipazioni di cassa (come

avviene ormai da sette anni) nonche’ di assicurare regolare

pagamento dei fornitori.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI – Connessa alla gestione ottimale dei

flussi di cassa e’ la tempestivita’ dei pagamenti, per la quale

Moody’s ricalca l’efficienza raggiunta da Regione nella

corresponsione anticipata degli importi dovuti in fattura, sia

per la gestione ordinaria che relativamente alla GSA (Gestione

Sanitaria Accentrata).

CENTRALIZZQAZIONE ACQUISTI CON E-PROCUREMENT – Vengono

riconosciuti i vantaggi ottenuti in questi anni dalla

centralizzazione dei pagamenti da parte di Finlombarda

attraverso il meccanismo del Fondo Socio Sanitario (che ha

contribuito al raggiungimento dell’equilibrio nella gestione

sanitaria) e dalla recente spinta alla centralizzazione degli

acquisti attraverso la piattaforma di e-procurement.

Quanto ai fattori macroeconomici, la Regione Lombardia si

attesta tra le piu’ ricche in Italia con un reddito pro capite

del 38% superiore alla media nazionale, un tasso di

disoccupazione inferiore alla media nazionale (6,1 % rispetto al

10,8 % alla fine del 2018) e una crescita economica piu’ elevata

delle altre regioni.

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE COSTI FUNZIONAMENTO “La Credit

Opinion di Moody’s – rimarcano il presidente Fontana e

l’assessore Caparini – per quanto concerne l’andamento delle

entrate, valuta positivamente gli sforzi di Regione sul recupero

dell’evasione e sugli incentivi concessi ai cittadini

puntualmente adempienti nella corresponsione dei tributi,

riconoscendo l’intensa opera di razionalizzazione dei costi di

funzionamento che ha permesso di finanziare investimenti in un

contesto di stringenti vincoli di finanza pubblica imposti dal

Governo centrale”.

La razionalizzazione ha investito anche le partecipate in un percorso ancora in atto di riduzione di costi.

“L’assegnazione da parte della

prestigiosa agenzia Moody’s del rating Baa2 con outlook stabile

per la Regione Lombardia, rating superiore a quello dello Stato

centrale, conferma l’alta virtuosita’ e la comprovata efficienza

amministrativa della Regione Lombardia”.

Lo afferma Stefano Bruno Galli, assessore della Regione

Lombardia all’Autonomia e alla Cultura.

“La valutazione di Moody’s – prosegue Galli – conferma

l’ineluttabilita’ del percorso istituzionale per ottenere

maggiori forme di autonomia, dunque maggiori competenze da

gestire e conseguenti maggiori risorse che restano sul nostro

territorio, e’ quindi quella giusta”.

“Un percorso irreversibile – conclude l’assessore regionale – da

cui non si torna indietro. L’unico possibile futuro per questo

Paese, resta quello di un modello ‘federo-regionalizzato’ da

applicare da nord a sud”.

