Rozzano. Sicurezza, sinergia tra i Carabinieri e la Polizia Locale per il controllo del territorio

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 26 luglio 2019 – Una mirata operazione antidroga condotta dalla Tenenza dei Carabinieri di Rozzano ha portato agli arresti uno spacciatore che nascondeva diverse quantità di cocaina in casa dove sono stati sequestrati anche diversi materiali per confezionare e pesare le dosi.

Inoltre la Polizia Locale del Comando di Rozzano dopo accertamenti amministrativi e valutazioni di ordine pubblico ha posto i sigilli alla sede a un club di Ponte Sesto.

“Uno dei punti fondamentali del nostro programma – dichiarano congiuntamente il Sindaco Ferretti e la Vice Sindaco Perazzolo – sono tavoli costanti sulla sicurezza con le forze dell’ordine in cui si delineano gli obiettivi della nostra amministrazione e si concordano le strategie . Questi incontri hanno già portato i primi risultati tra cui negli ultimi due giorni, l’arresto di uno spacciatore con oltre 100 gr di cocaina grazie all’operazione condotta dal luogotenente Filiberti in sinergia con il nucleo cinofilo di Casatenovo e l’operazione di ieri pomeriggio di chiusura preventiva dell’associazione culturale “La Suerte” sita nella frazione di Ponte Sesto condotta dal Vice Comandante Nardi con la nostra polizia locale congiuntamente a interventi dei carabinieri nelle prime ore del mattino della giornata di ieri. Siamo certi che la collaborazione tra forze dell’ordine , amministrazione e cittadini sia la strada giusta per ridare maggior sicurezza alla nostra città “.–

Correlati