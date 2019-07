SANTUARIO DEL GALLIVAGGIO (SONDRIO): DA REGIONE UN MILIONE DI EURO PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE

Milano, 26 luglio 2019 – E’ stato approvato dall’Aula consiliare

della Regione Lombardia l’emendamento al Bilancio che mette a

disposizione 2 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di euro

per il 2021 per l’avvio e la realizzazione di Accordi di

Programma per il rilancio e la riqualificazione del territorio

lombardo. Di queste risorse, 1 milione di euro verra’ destinato

per il recupero e la valorizzazione del Santuario del

Gallivaggio, nel Comune di San Giacomo Filippo (SO), colpito il

29 maggio 2018 dalla frana caduta dal versante sinistro della

Valle Spluga.

PATRIMONIO DI TUTTI, DA RESTITUIRE AL PIU’ PRESTO – “Abbiamo

voluto mettere a disposizione queste importanti risorse per

Gallivaggio, perche’ conosciamo il valore simbolico, religioso e

storico che rappresenta il Santuario per la Val Chiavenna, la

Valle Spluga ma anche per tutta l’Italia – spiega l’assessore a

Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Programmazione negoziata

Massimo Sertori -. Non si tratta solo di restaurare e

ripristinare un edificio di culto, ma di restituire alla

comunita’ e ai tanti pellegrini che ogni anno si recano a

visitarlo un patrimonio di assoluto valore. E per questo motivo

vogliamo renderlo disponibile il prima possibile”.

IMPEGNO IMMEDIATO DELLA REGIONE – L’impegno da parte di Regione

e’ stato tempestivo sin dai giorni successivi alla frana: “Nella

prima fase – spiega l’assessore – si e’ cercato di ridare un

collegamento a Campodolcino e Madesimo rimasti isolati dopo il

movimento franoso, creando in tempi record il bypass stradale

della SS36. La seconda fase invece prevede la messa in sicurezza

del versante e la pulizia del Vallo per togliere le condizioni

di pericolosita’. Il progetto e’ pronto e le risorse ci sono: nel

2020 la Comunita’ montana sara’ in grado di espletare la gara e

completare questo aspetto”.

EMENDAMENTO GETTA BASI PER ‘FASE TRE’ – “Con questo emendamento

– conclude Sertori – Regione Lombardia mette le basi per la

terza fase, dopo aver dimostrato di esserci e di voler

continuare a farlo attraverso un Accordo di programma che vedra’

coinvolti tutti gli attori, da Regione alla Diocesi, dalla

Comunita’ Montana alla Soprintendenza”.

