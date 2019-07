“Soldi” sempre più hit: continua il successo del singolo del milanese Mahmood

Milano, 26 luglio 2019 – Passano i mesi, Mahmood continua ancora a stupire. Prima ha vinto il Festival di Sanremo contro ogni pronostico, poi si è piazzato al secondo posto all’Eurovision Song Contest. Tutto questo grazie al brano “Soldi”, che ovviamente risulta tra le canzoni del 2019 più in voga anche nel periodo estivo. Come se non bastasse, adesso il cantante di origini milanesi si è aggiudicato un altro prestigioso primato: “Soldi” è infatti la canzone italiana più ascoltata di sempre in streaming.

Da dove arriva “Soldi”

Questo brano è il frutto di una collaborazione tra l’interprete, Dario Faini e Charlie Charles, e la canzone sostanzialmente è un racconto dell’abbandono familiare. Grazie alla sua autenticità e al suo ritmo, “Soldi” è entrata per due volte nella Top Global 50 di Spotify (la classifica delle canzoni più ascoltate in questa piattaforma): la prima è stata il 10 febbraio quando Mamhood ha vinto il Festival di Sanremo (esordendo tra l’altro in quarantesima posizione); la seconda, invece, è stata in occasione dell’Eurovision, quando “Soldi” è tornata in tendenza nella 34a posizione.

Un esito che si somma a tanti primati di questa canzone, che ad oggi risulta una delle poche italiane che ha superato le 100mila visualizzazioni su Youtube. Ma non finisce qui: grazie anche alle varie versioni del brano, in lingua spagnola e inglese, il successo è anche internazionale, visto che il brano è stato certificato disco di platino sia in Grecia che in Spagna.

La storia di Alessandro Mahmoud

Nato nel 1992 da madre italiana e padre egiziano, Alessandro Mahmoud è nato e cresciuto a Milano. Malgrado le origini paterne, Mahmood non parla l’arabo ma il sardo (“preso” dalle origini materne), l’inglese e lo spagnolo. Il suo nome d’arte è il risultato di un gioco di parole tra il cognome e il termine anglosassone “my mood”, e rappresenta l’idea di riportare, nella sua musica, la sua storai personale e il suo stato d’animo. Dopo la maturità al liceo linguistico, ha continuato gli studi al Centro Professionale per la Musica di Milano e nel frattempo, per potersi permettere questi studi e e le lezioni di piano, ha lavorato come cameriere.

Il cantante ha partecipato alla sesta edizione del talent show X-Factor, gareggiando nella categoria uomini 16-24 guidata al tempo da Simona Ventura; è stato prima scartato dalla stessa, ripescato e infine eliminato durante la terza puntata di quella edizione. Dopo questa sconfitta ha preso parte, nel 2015, al concorso canoro Area Sanremo raggiungendo il primo posto e la possibilità di partecipare, l’anno dopo, al Festival nella categoria “Nuove proposte”, arrivando quarto con il brano “Dimentica”. Infine, nella 69esima edizione del Festival, terminata lo scorso febbraio, ha vinto il primo posto superando Ultimo e Il Volo con il 38,92% dei voti.

Questa vittoria ha dato la possibilità a Mahmoud per avere successo anche al di fuori dei confini italiani: Mahmood, infatti, si è aggiudicato il secondo posto dell’Eurovision Song Contest 2019 tenutosi a Tel Aviv.

L. M.