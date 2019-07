TRASFERIMENTO VOLI LINATE/MALPENSA, REGIONE SOSTIENE ATTIVITA’ E PRESENZA STRAORDINARIA DELLA POLIZIA LOCALE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2019 – “Anche Regione Lombardia collabora

fattivamente per rendere il piu’ fluido possibile il

trasferimento dei voli da Linate a Malpensa”. Lo afferma

l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale,

Riccardo De Corato, comunicando che – attraverso la

sottoscrizione di un accordo con i Comuni di Milano e l’Unione

dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno – Regione Lombardia ha

garantito uno stanziamento di 80.000 euro per l’attivazione di

servizi straordinari di Polizia locale.

“Lo spostamento temporaneo di voli e di personale da Linate a

Malpensa – ha aggiunto De Corato – comportera’ un notevole

incremento delle attivita’ nella zona dell’hub varesino. Per

aumentare la sicurezza stradale ed urbana siamo stati ben

disponibili a venire incontro alle esigenze della Polizia locale

sostenendo il proprio lavoro”.

Redazione