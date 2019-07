GP MONZA F1, DA REGIONE 300 BIGLIETTI PER NEODIPLOMATI LOMBARDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2019 – Si scaldano i motori per il Gran Premio

di Formula 1 di Monza e Regione Lombardia scende in pista per

premiare i neodiplomati lombardi del 2019. Dal 1 al 26 agosto,

gli studenti diplomati in territorio lombardo potranno infatti

aggiudicarsi uno dei 300 biglietti messi in palio dalla Regione

per assistere alle prove del GP che si terranno venerdi’ 6

settembre nel circuito monzese.

“Per il secondo anno consecutivo da quando sono assessore

regionale allo Sport e ai Giovani – ha spiegato Martina

Cambiaghi – ho voluto premiare gli studenti lombardi che hanno

raggiunto l’obiettivo della maturita’. Spero che questa

importante iniziativa, dopo le sue prime due edizioni, diventi

una consolidata tradizione della Giunta di Attilio Fontana. E’ un

modo per valorizzare gli studenti meritevoli che si sono

impegnati concludendo il primo importante ciclo di studi”.

“Il Gran Premio di Monza 2019 – ha continuato Cambiaghi – vedra’

tante novita’ soprattutto grazie agli eventi organizzati da

Regione Lombardia e alla collaborazione con il Politecnico di

Milano che mettera’ a disposizione dei 300 vincitori dei

‘Diplomati in pista’ alcuni simulatori di guida”.

Per partecipare alla seconda edizione di ‘Diplomati in pista’ –

iniziativa promossa da Regione Lombardia con Autodromo di Monza

ed Explora – occorrono i seguenti requisiti: essersi diplomati

nel 2019 in un istituto lombardo e compilare il breve form

online (dalle 12:00 del 01.08.2019 alle 12:00 del 26.08.2019),

raggiungibile al link ‘in-lombardia.it/diplomati-pista-2019′.

Ogni diplomato ha diritto a due biglietti (uno per se’ e l’altro

per un accompagnatore) assegnati in base al voto di diploma; in

caso di parita’ di voto sara’ valutato l’ordine di inserimento

della richiesta. I vincitori saranno informati per e-mail e

potranno presentare la stampa del biglietto all’ingresso

dell’autodromo il giorno delle prove insieme a un documento

d’identita’ valido.

Per maggiori informazioni:

https://www.in-lombardia.it/diplomati-pista-2019

Redazione