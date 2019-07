(mi-lorenteggio.com) Trezzano, 29 luglio 2019 – paura stamane, intorno alle ore 6.00, in tangenziale ovest in direzione sud, quando una Golf, per un problema al motore, improvvisamente ha preso fuoco. Illeso il conducente, mentre il traffico si è bloccato, mentre accorrevano i soccorsi per domare le fiamme e liberare la carreggiata dal veicolo ormai distrutto.

V. A.