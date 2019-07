Agosto nei Comuni dei Navigli i con feste patronali, musica, ballo e tanta allegria

Anche nel mese di agosto non si fermano le iniziative per il tempo libero promosse dalle amministrazioni che fanno parte del Consorzio dei Comuni dei Navigli. È il caso di Castano Primo, Corbetta, Robecco sul Naviglio e Turbigo, dove si prevedono appuntamenti per tutte le fasce di età con feste patronali, musica e ballo e salutari passeggiate anche notturne. Ecco di seguito una selezione degli appuntamenti che si svolgeranno in questi quattro comuni segnalati dal Settore Turismo del Consorzio.

A Castano Primo, tutte le sere dal 1 al 25 agosto 2019, presso la Tensostruttura di via Mantegna, si svolgerà “E…state con noi”, la tradizionale manifestazione che prevede intrattenimento musicale e ballo, oltre al servizio bar e cucina che inizia alle ore 19.30. La rassegna è curata dalla “Compagnia delle Feste” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

A Corbetta, dal 16 al 19 agosto 2019, presso il “Parco Tonella”, si svolgerà la “Festa patronale di San Bernardo”, a cura del Comitato di frazione Soriano. Giovedì 22 agosto si proseguirà con la “Festa patronale di San Vincenzo Martire” che alle ore 21.00, nella sala “Giovanni XXIII”, prevede l’incontro sul tema “Essere sempre prossimi”, a cura della parrocchia di Cerello con Battuello e “Amici di Cerello e Battuello”.

A Robecco sul Naviglio, venerdì 30 agosto 2019 alle ore 20.30, presso il cortile del Municipio, si svolgerà la “Notte degli Oscar Sportivi”, organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione le associazioni sportive. Sabato 31 agosto alle ore 19.00, invece, nelle vie del paese si terrà la tradizionale “Notte Bianca”, promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Pro Loco, le Associazioni ed i commercianti.

A Turbigo, in programma tanti eventi dedicati alla terza età e curati dal “Centro Ricreativo De Cristoforis – Gray”, in collaborazione con l’assessorato comunale ai Servizi sociali per trascorrere “un’estate insieme”. Sabato 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, si terrà una passeggiata notturna lungo il Naviglio Grande con ritrovo alle ore 20.15 davanti al Palazzo De Cristoforis – Gray, seguirà camminata e alle 21.30 si degusterà un gelato offerto dall’Amministrazione comunale e alle 21.45, in Piazza Madonna della Luna, si assisterà all’evento “A caccia di stelle cadenti” ascoltando la fisarmonica. Domenica 11 agosto, dalle ore 16.00 alle 19.00, si terrà l’appuntamento “Aspettando il Ferragosto al Centro Ricreativo” con creazione di addobbi per la festa del 15 agosto e a seguire aperitivo. Giovedì 15 agosto ci sarà l’atteso evento “Ferragosto in Festa al Centro Ricreativo” con pranzo alle 12.30 che prevede un ricco menu al costo individuale di 20,00 euro. Venerdì 23 luglio appuntamento con “Voglia d’estate: anguriata”, con ritrovo alle ore 20.00 presso Palazzo De Cristoforis – Gray, seguirà camminata per le vie del paese e alle 21.00 anguriata per tutti i partecipanti presso il Centro Ricreativo. Martedì 27 agosto, infine, dalle ore 15.00 festa di chiusura dell’estate insieme con rinfresco.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o la pagina di Facebook del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.