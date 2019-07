MANIFATTURA, IMPRESE LOMBARDE SENTONO CRISI MONDIALE, BENE TASSO OCCUPAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 luglio 2019 La produzione lombarda, in sintonia con

il peggiorato clima economico internazionale, presenta una

svolta negativa del dato congiunturale (-1,2%) per l’industria,

mentre per l’artigianato il risultato rimane positivo (+0,2%).

Anche il dato tendenziale presenta lo stesso schema, negativo

per l’industria (-0,9%) e leggermente positivo per l’artigianato

(+0,3%). Peggiorano le aspettative sulla domanda sia estera che

interna.

Sono questi i dati emersi nella tradizionale conferenza stampa

organizzata da Unioncamere Lombardia per illustrare l’andamento

delle imprese manufatturiere presenti in Regione a cui ha

partecipato l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro

Mattinzoli.

MATTINZOLI: SERVE AUTONOMIA – “Il dato che e’ emerso oggi – ha

commentato l’assessore Mattinzoli – e’ da leggere con molta

attenzione perche’ conferma un trend in parte gia’ in atto, ed e’

un segnale di forte incertezza. Dobbiamo valutarlo se non come

un allarme, ma almeno come una rilevazione da attenzionare. E’

chiaro che ci sono cause che non dipendono da noi, ma dipendono

dalla situazione internazionale. Prima di tutto – ha proseguito

Mattinzoli – i dazi degli Stati Uniti e di Cina e poi la Brexit:

queste sono situazioni che non possiamo gestire”. “E’ comunque

fuori discussione – ha proseguito Mattinzoli – che Regione

Lombardia abbia esercitato un forte impegno su alcun temi

importanti come l’economia circolare, come il bando che aiuta le

nostre aziende a partecipare alle fiere internazionali e altri

provvedimenti importanti; tutti concordati con il modo

economico”.

“A fronte di questo – ha aggiunto l’assessore regionale – i dati

ci dicono che c’e’ un momento di debolezza del mercato

soprattutto industriale e questo dipende anche da una filiera

produttiva di cui noi facciamo parte con la Germania. Per di piu’

c’e’ una situazione di incertezza nel paese e mai come in questo

momento, l’autonomia diventa una necessita’ piu’ che

un’opportunita’. E questo perche’ – ha concluso l’assessore

lombardo – in un Paese dove ci sono delle regioni che vanno a

velocita’ diverse dal punto di vista sociale, economico e

politico, l’Autonomia darebbe la possibilita’ ad ogni regione di

approvare provvedimenti e misure adeguate alla sua realta'” .

SALE IL SETTORE DEL LEGNO, CALA ABBIGLIAMENTO – In crescita

significativa rimangono i settori del legno-mobilio (+1,7%),

degli alimentari (+1,7%), della siderurgia (+1,0%) e della

chimica (+0,5%). Cali si registrano per abbigliamento (-9,7%)

pelli-calzature (-2,7%); meccanica (-1,6%); tessile (-1,3%);

mezzi di trasporto (-1,2%); carta-stampa (-0,9%); manifatturiere

varie (-0,8%).

L’indice della produzione industriale, scende a quota 110,4; per

le aziende artigiane l’indice della produzione sale a quota

98,2.

OCCUPAZIONE IN CRESCITA – L’occupazione per l’industria presenta

un saldo positivo (+0,3%), grazie a un tasso d’ingresso che sale

al 2,2%, contrastando la crescita del tasso d’uscita (1,7%).

Anche nell’artigianato il saldo occupazionale e’ positivo

(+0,7%).

MEGLIO LE ASPETTATIVE DEGLI IMPRENDITORI – Le aspettative degli

imprenditori industriali sulla produzione, dopo il peggioramento

continuo degli ultimi quattro trimestri, tornano positive. Nel

caso dell’artigianato sono piu’ pessimistiche, con saldi tra

previsioni di crescita e diminuzione negativi per quasi tutte le

variabili. Una zona-euro basata sul traino dell’export tedesco

che, attraverso le catene dell’offerta, ha un impatto

particolare sulle vicende lombarde, viene a trovarsi di fronte

ad una nuova sfida che sara’ tanto piu’ ardua quanto piu’ le

vicende internazionali si allontaneranno dalle forme con cui si

sono manifestate nell’ultimo decennio.

SERVE FARE PIU’ RETE – Il focus di approfondimento sulle filiere

e relazioni tra imprese rileva una scarsa propensione delle

imprese lombarde ad attivare forme di aggregazione e

partnership. L’analisi realizzata su clienti e fornitori

evidenzia le differenze tra imprese industriali e artigiane, con

le prime che sono in relazione con imprese di maggiori

dimensioni, raggiungono mercati piu’ distanti (spesso anche

esteri), e sono inserite in ‘supply chain’ piu’ lunghe.