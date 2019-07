MUSICA, BALLI E GIOCHI: APRE IL TENDONE DI “VACANZE A MILANO”

Milano, 30 luglio 2019 – Una centrale operativa unica in via San Tomaso per gestire le richieste di intervento, diverse attività ricreative e il tradizionale tendone di “Vacanze a Milano” in piazza del Cannone. Parte la seconda fase del Piano socialità del Comune di Milano che si occupa di monitorare e assistere le persone più fragili che, complici il caldo e le vacanze estive dei familiari, possono trovarsi in difficoltà o sentirsi più sole.

Quest’anno l’Assessorato alle Politiche sociali e abitative coinvolgerà nella realizzazione del piano anche i comitati inquilini delle case popolari. Ai 78 Comitati delle case di proprietà comunale gestite da MM e alle 23 Autogestioni l’assessore Gabriele Rabaiotti si è rivolto direttamente con una lettera proponendo una collaborazione più stretta nel monitoraggio delle persone più fragili che vivono nei complessi di edilizia residenziale pubblica al fine di segnalare eventuali situazioni di difficoltà per favorire l’intervento tempestivo dei servizi sociali territoriali. La stessa comunicazione è stata indirizzata ai comitati inquilini delle case Aler. Alla lettera è allegato anche il programma delle attività ricreative del piano.

“Crediamo moltissimo – dichiara l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – nella collaborazione virtuosa tra cittadini e istituzioni per la buona riuscita del piano socialità che quest’anno vedrà un’azione di sensibilizzazione molto più forte nelle case popolari, dove spesso si concentrano le fasce più fragili della popolazione. Quello messo in campo dal Comune di Milano è uno dei piani contro la solitudine e per la socialità più robusti realizzati in Italia, con il coinvolgimento di oltre mille operatori pubblici e privati”.

Tutto pronto anche per “Vacanze a Milano” in piazza del Cannone, dove è stato allestito il tradizionale tendone dedicato a chi trascorrerà l’estate in città. Musica, balli, tornei di carte, cabaret, gare di poesia e giochi a premi sono alcune delle attività che verranno organizzate sulla pista, ampia 450 metri, fino all’1 settembre, dalle 15 alle 23.

Il programma completo è consultabile al link

In via San Tomaso sarà allestita una centrale operativa che coordinerà l’assistenza domiciliare. Da qui gli assistenti sociali, gli operatori e i tirocinanti del Celav (Centro di mediazione al lavoro) inseriti nell’organico dell’Assessorato alle Politiche sociali e abitative per contribuire al piano della socialità valuteranno le richieste e attiveranno gli interventi necessari. Per richiederli basta telefonare al numero 800777888 attivo dalle 8 alle 19, sette giorni su sette. Durante la prima fase del piano socialità, partita ad inizio giugno, sono state già 4.524 le prestazioni erogate, tra cui la consegna dei pasti, il supporto per la cura della casa e della persona, l’accompagnamento alle visite mediche, il sostegno relazione. Si tratta di un importante incremento rispetto allo stesso periodo dello stesso anno, quando le prestazioni richieste e fornite erano state circa tremila.

Il Comune rivolge inoltre un’attenzione particolare anche ai senza dimora che possono trovarsi in difficoltà a causa delle alte temperature. Oltre alle unità mobili notturne e diurne che il Comune mette in campo, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore, per monitorare la situazione di chi rifiuta l’accoglienza nei centri, è attivo il numero 0288447646 per le segnalazioni da parte dei cittadini. Palazzo Marino è inoltre convenzionato con una decina di centri diurni attrezzati affinché chi non ha una casa possa avere un posto dove stare al fresco, usufruire dei servizi igienici, delle docce e mangiare.

Anche quest’anno, oltre all’assistenza domiciliare, verranno garantite una serie di attività sociali per coinvolgere chi resta in città durante l’estate. Si svilupperanno, ad esempio, percorsi tematici, visite guidate (visita a casa Boschi Di Stefano, passeggiate botaniche a Villa Lonati, percorso nei parchi con le Gev, navigazione sui Navigli) e gite (al Castello di Bardi, a Chiavenna, a Castello di Varzi). Saranno messe a disposizione, inoltre, alcune centinaia di ingressi gratuiti per i cinema e le piscine, organizzati pranzi e diverse iniziative in collaborazione con il servizio dei custodi sociali. Rimangono aperti anche ad agosto 25 centri socio-ricreativi che, oltre allo svago per i 15mila soci, mettono a disposizione per oltre 600 cittadini posti per pranzi, cene, merende e pomeriggi danzanti. Presso la sede dell’Assessorato (ingresso da via Palermo), infine, tutte le mattine, si distribuiranno latte e giornali.