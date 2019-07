Tangenziale di Cassano d’Adda: affidati i lavori per il completamento dell’opera

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 luglio 2019 – Si è conclusa la procedura di appalto dei lavori che riguardano il completamento della variante alla ex S.S.11 nel Comune di Cassano d’Adda.

I lavori per il completamento del primo tratto della tangenziale di Cassano saranno consegnati alla ditta appaltatrice mercoledì il 31 luglio.

L’opera sarà realizzata dalla ditta Bergamelli S.p.a. di Nembro e dovrebbe essere pronta nel giro di sei mesi dalla consegna del cantiere. I lavori consentiranno di aprire al traffico il primo tratto di strada e di avviare le procedure per completare l’intera opera.

“Finalmente Città Metropolitana di Milano è nelle condizioni di consegnare il cantiere alla ditta appaltatrice. Il ritardo dei lavori accumulato in questi ultimi anni ha creato dei malumori tra i cittadini, malumore che io comprendo perché, come cittadina e come amministratrice locale, i temi del traffico e della sicurezza ambientale mi stanno molto a cuore. Mi auguro ora che i lavori procedano speditamente e senza intoppi in modo da consegnare ai cittadini quest’opera stradale importantissima per il territorio dell’area metropolitana” dichiara Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana.