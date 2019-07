10 Fatti divertenti su Fiat Chrysler

Milano, 31 luglio 2019 – Non importa dove si vive, è quasi impossibile non vedere almeno un’automobile prodotta da un’azienda che ricade sotto l’ombrello dei marchi Fiat Chrysler. Come una delle più grandi case automobilistiche del mondo, stiamo dedicando questo articolo di Vestle alla conoscenza della Fiat Chrysler.

A partire dalla fusione del 2014, che ha riunito l’iconica casa automobilistica italiana Fiat e l’americana “Big Three” Chrysler per formare una nuova holding, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) è ora al numero 8 nel mondo, subito dopo Honda, Nissan, Ford, General Motors, Hyundai, Volkswagen Group e Toyota. Con sede principale ad Amsterdam e settore finanziario a Londra, nel 2018 Fiat Chrysler ha prodotto circa 4,8 milioni di veicoli, con un fatturato di 110 miliardi di euro .

9. 9. È composta da 13 marchi diversi

Prima della fusione delle due società, ciascuna di esse era già composta da diversi marchi automobilistici noti in tutto il mondo. Il Gruppo Fiat, che allora aveva sede a Torino, in Italia, conteneva nomi come Ferrari, Maserati, Fiat e Alfa Romeo. Chrysler, allora chiamata una delle “Big Three” case automobilistiche degli Stati Uniti (titolo condiviso con General Motors e Ford), vende in tutto il mondo con i marchi Dodge, Jeep, Ram e Chrysler. Oggi, il portafoglio di Fiat Chrysler comprende i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati Mopar, Ram Trucks e SRT.

8. 8. Poco dopo la fusione, Fiat Chrysler ha detto ‘arrivaderci’ alla Ferrari

Nell’ottobre del 2014, pochi mesi dopo la fusione tra Fiat e Chrysler, il gruppo ha annunciato che avrebbe liberato il marchio Ferrari nel tentativo di mantenere la distinzione del marchio di lusso. Il motivo principale era quello di raccogliere capitali nell’ambito del piano quinquennale della società, che prevedeva di quintuplicare l’utile netto entro il 2018. Sergio Marchionne, amministratore delegato della Ferrari, ha anche promesso che, dopo la fusione, la Ferrari sarebbe tornata nella cerchia dei vincitori della Formula 1 dopo una considerevole assenza.

7. Fiat Chrysler non risparmia spese quando si tratta di ricerca

Nel 2018, Fiat Chrysler ha investito 3,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, di cui 30 milioni di dollari sono andati al Chelsea Proving Grounds, un impianto di collaudo veicoli situato a 70 miglia dalla sede centrale della FCA ad Auburn Hills, Michigan. In questo campo di prova 24/7/365, l’azienda conduce l’85% dei suoi scenari di prova dei veicoli, tra cui prove di barriera d’urto, slitta di sicurezza, sviluppo delle emissioni, calibrazione della catena cinematica, risparmio di carburante e sviluppo dei sistemi frenanti. Dopo l’aggiornamento da 30 milioni di dollari, la nuova struttura è dotata di una pista di velocità autostradale autonoma, un’area di valutazione delle caratteristiche di sicurezza di 35 acri e un centro di comando ad alta tecnologia.

6. Entrambe le società hanno avuto origini simili

Chrysler è stata fondata da Walter Chrysler nel 1925, che ha lanciato l’automobile Chrysler a sei cilindri, generalmente ben accolta dal pubblico. La Chrysler originale fu realizzata con diverse caratteristiche considerate innovative per l’epoca, tra cui filtro aria a carburatore, motore ad alta compressione, lubrificazione a piena pressione e filtro dell’olio, nonché una ruota con cerchio scanalato, destinata a impedire che un pneumatico a terra volasse via dalla ruota. Quest’ultimo divenne alla fine uno standard industriale. La Fiat fu fondata da Giovanni Agnelli nel 1899, con il nome Fabbrica Italiana Automobili Torino (F.I.A.T.) e nello stesso anno debuttò la sua prima vettura, la Fiat 4 HP. Quello che sembrava più un carrello con ruote, nel 1910, fece rapidamente dell’azienda la più grande casa automobilistica in Italia. La Fiat aveva anche una presenza distinta in America dopo l’apertura di uno stabilimento a Poughkeepsie nello stesso anno. Nel 1918, però, il costo di una Fiat (6.400 dollari) rispetto al costo di una Ford Model T (525 dollari) rendeva la prima piuttosto lussuosa. Poi iniziò la prima guerra mondiale, costringendo la Fiat a dedicare tutti i suoi sforzi produttivi alla fornitura agli Alleati di motori per aerei, pistole, camion e ambulanze, con la conseguente chiusura della fabbrica americana.

5. Renault ha quasi raggiunto FCA nel 2019

All’inizio di giugno 2019, è stato annunciato che un’eventuale fusione tra Fiat Chrysler e Renault non sarebbe stata realizzata. La fusione, del valore di 33 miliardi di euro, avrebbe spinto FCA al terzo posto tra le maggiori case automobilistiche mondiali, ma proprio mentre le cose sembravano assolate è intervenuto il governo francese (il maggiore azionista di Renault con il 15%), dicendo più o meno che non è stato possibile raggiungere un accordo che soddisfaceva tutte le condizioni stabilite dal governo.

4. La FCA opera con l’aiuto di 199.000 dipendenti

Certo, può sembrare poco, se si considera che FCA opera in oltre 40 paesi, ma in prospettiva, 199.000 persone sono più della popolazione di San Marino, Monaco, Andorra e Liechtenstein messi insieme. Se FCA avesse mai pianificato un picnic a livello aziendale, avrebbe avuto bisogno di uno spazio per contenere tutti.

3. A Londra ci sono più Fiat 500 di qualsiasi altra città fuori dall’Italia.

La Fiat 500 è uno dei modelli Fiat più venduti in più di 100 paesi nel mondo, con l’80% delle vendite all’estero. La Fiat 500, infatti, ha battuto il proprio record nel 2018 vendendo quasi 60.000 vetture solo in Europa. Lanciata nel 2007 e aggiornata nel 2015, la Fiat 500 è apprezzata in tutto il mondo per la qualità, le prestazioni, lo stile e un marketing degno di nota. Con più Fiat 500 per le strade della capitale del Regno Unito di qualsiasi altra città al di fuori dell’Italia, è sufficiente a far sì che qualsiasi visitatore italiano abbia nostalgia di casa.5

2. 2. Chrysler ha reso l’autoradio uno standard

Non stiamo dicendo che devi ringraziare la Chrysler per la tua playlist di viaggio, ma se non fosse stato per le prime incursioni dell’azienda nella tecnologia radio, forse i viaggi su strada di oggi sarebbero un po’ più silenziosi. Nel 1955, Chrysler collaborò con il costruttore di radio Philco per sviluppare e produrre la prima autoradio a transistor al mondo, la Mopar 914HR. Aggiunto come extra alla Chrysler Imperial del 1956 (il modello di lusso a gettone del marchio) per 150 dollari, la radio fu un successo.

1. Il 2019 è stato un anno di volatilità del mercato per la Fiat Chrysler.

Mentre alcuni preferiscono guardare le performance di aziende come Fiat Chrysler in pista, altri, con un occhio più attento ai mercati, possono seguire la sua attività per una serie di ragioni che vanno dall’individuazione di potenziali opportunità a come alcuni eventi, come la mancata fusione con Renault, possano influire sul prezzo di vendita di un’azienda. Il 2019 ha visto un range di volatilità per FCA, iniziando l’anno con un +23% tra gennaio e febbraio, per poi diminuire del 16% tra febbraio e marzo. A febbraio, Fiat Chrysler ha annunciato un investimento di 4,5 miliardi di dollari per la produzione in Michigan. Successivamente, i prezzi sono saliti del 18% tra marzo e aprile, per poi scendere del 23% tra aprile e giugno. Ricordate che non c’è modo di sapere se eventi specifici sono in ultima analisi responsabili di alcuni movimenti di mercato, quindi tutto quello che potete fare è tenere d’occhio e raccogliere tutti i fatti.

La conclusione

Se sei interessato ad esplorare le opportunità finanziarie con aziende come Fiat Chrysler, Vestle offre la possibilità di negoziare FCA e centinaia di altri strumenti come in CFD, il che comporta l’investimento in movimenti di prezzo in qualsiasi direzione, sia in salita che in discesa. Ma non pensate solo perché conoscete un po’ l’azienda che avete le carte in regola per lanciarvi sui mercati – ci sono anche tanti di rischi, quindi prendetevi il tempo per istruirvi anche su questo. Con Vestle, troverete tanto materiale didattico gratuito e sessioni di formazione 1 on 1 dove potrete capire come funzionano i mercati e acquisire una migliore comprensione di tutti i rischi coinvolti.

