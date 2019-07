MILANO. RIFIUTI AL GRATOSOGLIO, ASSESSORE BOLOGNINI: DA ALER PROMESSA MANTENUTA, INSTALLATI PRIMI 22 CASSONETTI

ROZZA (PD): “ALLA BUON’ORA! ADESSO PERÒ PROGETTINO LE NUOVE CASETTE PER LA DIFFERENZIATA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2019 – Il quartiere Gratosoglio di Milano e’

stato per diversi anni soggetto all’abbandono indiscriminato di

rifiuti domestici anche da parte di non residenti.

Nell’incontro con il Comitato di quartiere tenutosi lo scorso 28

giugno, al fine di confrontarsi con gli inquilini e comprendere

al meglio le loro esigenze, sono state evidenziate diverse

questioni inerenti alla gestione dei rifiuti e il loro abbandono

incontrollato.

Aler si e’ subito attivata al fine di risolvere tali criticita’

chiedendo ad Amsa il noleggio di 35 cassonetti da 1,1 metri cubi

e maggiori passaggi settimanali di raccolta nei momenti piu’

critici dell’anno.

“Promessa mantenuta – ha commentato l’assessore alle Politiche

sociali, Abitative e Disabilita’ della Regione Lombardia, Stefano

Bolognini – oggi sono stati installati i primi 22 cassonetti

nella zona sud del quartiere, lato via Baroni, cosi’ come

richiesto dai residenti durante la riunione di giugno. Sono

molto soddisfatto della prontezza con cui l’azienda ha

provveduto a risolvere un problema cosi’ significativo per il

quartiere e ringrazio il Municipio 5 e Amsa per la

collaborazione. I lavori e gli interventi al Gratosoglio

continueranno nei prossimi mesi, ma questo e’ un segnale

importante di attenzione della Regione e di Aler alla zona”.

Infine, per quanto riguarda il problema dei rifiuti in via

Saponaro 32-34, e’ importante sottolineare che “e’ stato

sottoscritto, da Aler e dal Comune di Milano, – ha concluso

l’assessore – il verbale di consegna temporanea di un’area per

realizzare l’isola ecologia recintata cosi come gia’ presente

nelle altre ”Torri bianche'”.

“Alla buon’ora! – commenta l’esponente del Pd – Sembra che l’unico modo per ottenere un minimo di rispetto per i cittadini dei quartieri popolari sia andare sui giornali. Evidentemente qualcuno alla fine si è svegliato e ha dato il via libera al posizionamento dei contenitori che Amsa aveva messo a disposizione già da mesi. Però sia chiaro che questa è una misura tampone, perché dei 200 milioni di euro per le case popolari che la Regione ha fermi in cassa potrà certamente spenderne qualche decina di migliaia per aumentare le casette per la differenziata e per ripristinare i vani rifiuti dei palazzi, che sono in condizioni pietose.”