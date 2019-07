Morbegno (Sondrio). 15enne cade nei pressi del torrente Bitto

MORBEGNO (SO), 31 luglio 2019 – Era nei pressi del torrente Bitto con un parente ma è scivolato e ha fatto un salto di quattro metri. Ferito con diverse contusioni e la sospetta frattura di una gamba e del bacino un ragazzo di 15 anni (nazionalità non nota). La Centrale ha attivato il Cnsas, stazione di Morbegno, che è intervenuto con cinque tecnici; presenti anche Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Vigili del fuoco e Croce Rossa di Morbegno. L’elicottero di Milano ha portato sul posto l’équipe sanitaria. Il giovane è stato imbarellato e recuperato con il verricello. L’intervento, cominciato verso le 16:00 di ieri, si è risolto in un’ora e mezza.

V. A.