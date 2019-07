Risparmiare sulla spesa? E’ possibile

Uno dei problemi che affligge ogni famiglia italiana è il risparmio sulla spesa, che spesso sembra una missione impossibile

Non si riesce a smettere di assecondare i propri desideri o a dare un taglio ai propri vizi, spendendo sempre troppo rispetto alle possibilità del nostro portafoglio. I prodotti che mettiamo nella lista della spesa spesso e volentieri sono superflui, seppur noi non ce ne accorgiamo. In realtà risparmiare sulla spesa non solo è possibile, ma è anche facile. Qui di seguito proporremo alcuni consigli pratici per aiutarvi a risparmiare sulla spesa, senza farvi mangiare come un carcerato.

I trucchi per risparmiare

Questi consigli possono fare al caso della casalinga come dell’universitario fuori sede, essendo universali e facili da mettere in atto.

Innanzitutto prima di uscire controlla cosa hai in frigo e in dispensa e fai la lista della spesa, così avrai la certezza di non dimenticare le cose che ti servono e sarai meno tentato dalle cose inutili.

Mangiare prima di andare al supermercato è un trucco che in pochi conoscono, infatti studi condotti negli ultimi anni hanno dimostrato che, andando a fare la spesa da sazi si è più coscienti di quello che ci serve. Andando affamati invece si è più tentati da ogni prodotto, mossi appunto dalla fame.

Avendo una lista si sa cosa bisogna comprare, e conoscendo le proprie abitudini si sa che cosa si consuma maggiormente. Per questo andare dritto al sodo, ossia in direzione di ciò che ci serve o che sappiamo di consumare maggiormente, ci aiuterà a non soffermarci su altro e risparmiare.

Se bisogna comprare frutta o verdura, mai e poi mai comprare quella già tagliata e confezionata. Oltre a non essere troppo sana, non è della migliore qualità e il prezzo ovviamente è gonfiato.

Non bisogna poi farsi abbindolare dai marchi o i loghi famosi, che non sempre corrispondono a qualità e quasi mai a convenienza. Spesso sottomarche o marche non proprio famose offrono infatti gli stessi prodotti, se non migliori, sempre a prezzi più bassi.

Un trucco più conosciuto è quello di guardare nella parte bassa dello scaffale: le marche che pagano di più vengono posizionate al centro dello scaffale, in cui c’è maggiore visibilità. In basso però troveremo i prodotti meno costosi o delle ottime offerte!

I legumi secchi o in scatola sono un ottimo modo per risparmiare poiché, oltre ad essere molto nutrienti e ricchi di proprietà, hanno prezzi bassissimi e lunghissimi tempi di conservazione.

Alla fine della spesa, è bene chiedere in cassa se ci sia una raccolta punti. Completare i cataloghi darà il diritto a premi e offerte esclusive, incrementando il risparmio.

Risparmiare sfruttando il digitale

I trucchi che avete appena letto vanno molto bene e sono adatti a tutti, ma per chi ha padronanza di web e smartphone ci sono dei metodi ancora più efficaci.

Gratuitamente è possibile scaricare e utilizzare tantissime app che consentono di accumulare punti, coupon e sconti per ammortizzare i costi della propria spesa in svariati punti commerciali. Oltre a queste app ci sono alcuni siti dedicati come Kupino.it, in cui è possibile consultare i volantini delle offerte e grazie alla quale ci si può rendere conto di quali siano i centri più economici. Ad esempio, consultando le offerte Metro, nonostante non sia una delle catene più diffuse, ci si accorge subito di quanto sia una delle più convenienti, soprattutto per chi possiede una partita Iva e acquista grandi unità. Tutto ciò in modo semplicissimo e a portata di click, rendendo quello che prima poteva sembrare un’impresa impossibile una vera e propria passeggiata.

L. M.