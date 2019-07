Trezzano. Lotta all’amianto, nuovo accordo con lo Sportello Amianto Nazionale

Trezzano sul Naviglio, 31 luglio 2019 – Un nuovo importante progetto ambientale in tema di lotta all’amianto. La Giunta comunale, lo scorso 25 luglio, ha approvato un accordo quadro con lo Sportello Amianto Nazionale – a cui il Comune aderisce già da qualche anno – per l’avvio delle attività di censimento dei materiali contenenti amianto mediante il telerilevamento di immagini multispettrali messo a disposizione e testato dall’azienda Res.Gea Srl, spin off innovativa dell’Università di Chieti.

Lo Sportello si occuperà inoltre di tutta l’elaborazione dei dati acquisiti e si relazionerà con i cittadini per il corretto adempimento degli obblighi di autonotifica, manutenzione e rimozione dei materiali contenenti amianto. Inoltre lo Sportello Amianto seguirà tutte le pratiche comunali in corso e condurrà tutte le azioni amministrative di concerto con gli uffici comunali.

“Proseguiamo con determinazione – dichiara il sindaco Fabio Bottero – il lavoro per contrastare la presenza di amianto sul nostro territorio. Siamo felici di poter stringere ulteriormente il rapporto di collaborazione con lo Sportello Amianto Nazionale e di usufruire di tecnologie all’avanguardia per un obiettivo di salute nazionale e provenienti dalle Università italiane, in questo caso da quella di Chieti”.

“La nostra Amministrazione – aggiunge Cristina De Filippi, assessore alle Politiche ambientali – ritiene prioritaria e di fondamentale importanza la salvaguardia della salute dei cittadini. Abbiamo lavorato negli anni scorsi per mettere in sicurezza le strutture comunali con coperture in amianto; oggi proseguiamo l’impegno con questa nuova collaborazione che ci permetterà di rendere ancora più sicura la nostra cittadina. Un progetto di fondamentale importanza per la nostra comunità”.

“Da anni siamo al fianco dei trezzanesi – conclude Fabrizio Protti, presidente dello Sportello Amianto Nazionale – che usufruiscono di un servizio di informazione puntuale e gratuita, grazie all’impegno della propria Amministrazione. Ci onora servire i cittadini di questa comunità accompagnandoli nella gestione del rischio amianto per affrontare correttamente diritti e doveri in materia. Oggi l’Amministrazione di Trezzano sul Naviglio dimostra ancora una volta la sua sensibilità, pragmatismo e capacità organizzativa, accogliendo la nostra proposta di costruire un progetto a ciclo integrato per l’identificazione delle coperture in materiali di cemento amianto, per rendere ancora più performante e puntuale l’interlocuzione tra il cittadino e l’amministrazione pubblica per nostro tramite, facilitando il controllo, agevolando l’applicazione delle corrette regole e le opportunità strategiche per la programmazione degli interventi di bonifica a favore esclusivo della salute pubblica”.

Redazione