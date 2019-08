BILANCIO. IL TRIBUNALE STABILISCE IL VALORE DELLE AZIONI SERRAVALLE, CONFERMATA LA RICHIESTA DEL COMUNE

Prezzo fissato a 2,7 euro e a 91 milioni per il pacchetto. Soddisfazione di Tasca: “Battaglia vinta. Era la promessa che feci appena nominato assessore”

Milano, 1 agosto 2019 – Si chiude il contenzioso sul valore delle azioni di Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa detenute dal Comune, che nel 2015 ha esercitato il diritto di recesso. La consulenza tecnica d’ufficio, disposta dal Tribunale di Milano, ha fissato il prezzo a 2,7 euro per azione e per tutto il pacchetto a 91 milioni di euro. La stessa stima che era stata formulata da Palazzo Marino.

“Siamo molto soddisfatti del risultato della perizia. C’è stato il lavoro degli uffici per vedere riconosciuto un diritto patrimoniale del Comune e siamo contenti”. Lo afferma l’assessore al Bilancio, Roberto Tasca, che aggiunge: “Era una delle promesse che feci tre anni fa quando arrivai a ricoprire questo ruolo, ovvero recuperare il valore dovuto delle azioni Serravalle. Ringrazio la nuova Regione Lombardia e il management Serravalle per avere tenuto un confronto leale con il Comune. E infine il Comune ringrazia lo studio legale FiveLex che con un impegno pro-bono ha collaborato per raggiungere questo risultato”.

La vicenda si trascinava da tempo. Da quando, nel 2015, il Comune di Milano decise di procedere al diritto di recesso del proprio pacchetto azionario in Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa. Da quel momento si aprì una disputa sul prezzo delle azioni tra Palazzo Marino, secondo cui il valore medio non poteva scendere al di sotto di 2,7 euro e l’allora cda di Serravalle che offriva 2,25 euro ad azione.

Dopo diversi tentativi di accordo tra le parti andati a vuoto, l’Amministrazione ha chiesto l’intervento del Tribunale attraverso una consulenza tecnica d’ufficio per fissare una volta per tutte il prezzo delle azioni.

