Buccinasco. Controlli al Lago Santa Maria: nel mirino alcuni manufatti abusivi

Buccinasco (1 agosto 2019) – Continuano i controlli sul territorio comunale a cura dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rino Pruiti, con l’impegno sinergico dei settori strategici del Comune, dall’Ambiente all’Urbanistica al Commercio e alla Polizia Locale. Azioni costanti di particolare rilievo per verificare il rispetto delle norme di legge e tutelare i cittadini. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale e i tecnici del Settore Urbanistica hanno effettuato due sopralluoghi al Lago Santa Maria (via De Amicis, Gudo Gambaredo), area privata di grande pregio dove sono stati riscontrati “manufatti edilizi, per i quali non risulta titolo concessorio/abilitativo”. È stato avviato un procedimento amministrativo per accertare formalmente la regolarità della realizzazione di questi interventi, attraverso la verifica di quanto costruito con quanto eventualmente autorizzato attraverso la presentazione di idonee pratiche edilizie. L’esito negativo di tale verifica porterà all’emissione di atto formale di rimozione, con denuncia agli organi competenti. Proprietà e gestori sono stati informati tramite una comunicazione ufficiale ed entro trenta giorni potranno proporre le proprie osservazioni agli uffici. “La cura e l’attenzione al territorio – dichiara il sindaco Rino Pruiti – si attua anche attraverso controlli puntuali: ringraziamo i nostri uffici, in questo caso il Settore Urbanistica supportato dalla Polizia locale, attenti alla verifica delle conformità edilizie. Anche nelle aree di proprietà privata siamo tenuti a rispettare la normativa a tutela di tutti i cittadini, tanto più in un’area frequentata quotidianamente dal pubblico”.

Redazione