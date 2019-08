CIMICE ASIATICA, ASSESSORE ROLFI: SI RISCHIA XYLELLA DEL NORD, SERVE INTERVENTO GOVERNO

REGIONI CHIEDONO FONDO ECONOMICO E TAVOLO NAZIONALE MONITORAGGIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 agosto 2019 – “La cimice asiatica sta combinando

disastri in tutta la Lombardia. Rischiamo davvero una emergenza

al Nord simile a quella della xylella se non attiveremo per

tempo una strategia integrata di intervento”. Lo ha detto Fabio

Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

della Regione Lombardia.

Gli assessori all’Agricoltura di Lombardia, Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna e

Piemonte si sono riuniti per discutere della problematica

riguardante la cimice asiatica (Halyomorpha halys).

I coltivatori della pianura padana stanno subendo ingenti

perdite economiche a causa di questo insetto che attacca

praticamente tutti i fruttiferi, i cereali e la soia e la cui

presenza e’ stata segnalata anche su orticole e uva.

“Siamo molto preoccupati – ha detto Rolfi – per il futuro di

queste colture, anche perche’ la cimice continua a diffondersi e

al momento e non ci sono prodotti efficaci registrati per questo

impiego. L’insetto rimane oltretutto presente sulla coltura per

un periodo molto lungo dell’anno”.

Le Regioni hanno adottato sperimentazioni scientifiche e

attivita’ di prevenzione, utilizzando fondi propri. Alla luce del

perdurare dell’emergenza e’ stato deciso di sollecitare un

incontro congiunto con il ministro delle Politiche Agricole,

Gian Marco Centinaio, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e

il ministro della Salute, Giulia Grillo, per coordinare un piano

di azioni organico sia dal punto di vista della lotta

fitosanitaria, sia per quanto riguarda le risorse da mettere a

disposizione a sostegno del mondo agricolo.

“Chiediamo un intervento nazionale, con l’istituzione di un

fondo economico per assistere le imprese agricole in questo

momento di grande difficolta’ – ha osservato Rolfi – e

l’attivazione di un tavolo nazionale per tenere sotto controllo

il fenomeno”. “Questa – ha concluso l’assessore lombardo – e’ una

vera a proprio emergenza che va trattata con misure e

stanziamenti specifici come fatto, per esempio, per il settore

dell’olio pugliese contro la xylella”.

