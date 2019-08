CRIMINALITA’, DE CORATO: 100.000 EURO PER FAMILIARI VITTIME. NON DIMENTICHIAMO CHI NON SI E’ PIEGATO A DELINQUENZA

(mi-lorentegggio.com) Milano, 1 agosto 2019 – Regione Lombardia ha stanziato 100.000

euro per i familiari delle vittime della criminalita’. Lo prevede

una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta

dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale,

Riccardo De Corato.

SOMME E DESTINATARI, COPERTE SPESE LEGALI E PER EMERGENZE – Il

contributo massimo erogabile e’ pari a 20.000 euro. I destinatari

sono il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle

della vittima della criminalita’. Agli stessi, se gia’ conviventi

con la persona deceduta, Regione Lombardia riconosce il

contributo per emergenze economiche e per l’assistenza legale.

DE CORATO: ATTO DI GRANDE VALORE MORALE – “Dopo aver stanziato

somme per i familiari delle vittime del terrorismo e del dovere

– ha detto De Corato – abbiamo ritenuto doveroso stanziare dei

fondi per i familiari delle vittime della criminalita’. Si tratta

di un atto di grande valore morale. Regione Lombardia non

dimentica tanti innocenti che hanno pagato con la propria vita

la difesa degli ideali e della propria attivita'”.