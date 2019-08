MILANO. NUOVO CONSIGLIO FONDAZIONE FIERA, PRESIDENTE FONTANA: BUON LAVORO, SQUADRA PUNTA A PROGETTI IMPORTANTI

Milano, 01 agosto 2019 – “Un sincero augurio di buon lavoro al

presidente Enrico Pazzali e a tutta la squadra che lavorera’ al

suo fianco per realizzare progetti importanti e qualificati

all’altezza del blasone che riveste questa storica istituzione

rendendo sempre piu’ competitivo il sistema delle imprese della

Lombardia e piu’ in generale dell’intero Paese”. Lo ha affermato

il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in

occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio generale della

Fondazione Fiera Milano.

“Alla vigilia del centenario della Fiera di Milano – ha aggiunto

il governatore della Lombardia – e’ necessario piu’ che mai

consolidare la mission istituzionale di una struttura che ogni

giorno rende piu’ forte e internazionale il nome di Milano e

della Lombardia”.

“La Regione – ha concluso Fontana rivolgendosi al nuovo

management della Fondazione – sara’ sempre al vostro fianco con

la consapevolezza che questa realta’ e’ sempre piu’ sinonimo di

progresso e sviluppo economico”.

