RIFIUTI, SCOPERTA CON I DRONI UN’ALTRA DISCARICA ABUSIVA IN PROVINCIA DI PAVIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 01 agosto 2019 – Grazie a ‘Savager’, il sistema di

sorveglianza basato sull’utilizzo di tecnologie di osservazione

della Terra, da satellite, aereo e drone. messo a punto da Arpa

e finanziato da Regione Lombardia, oggi e’ stata scoperta

un’altra discarica abusiva a Bornasco (Pavia) di 1.700 metri

cubi in un’area di 4 ettari.

“Il ‘modello Lombardia’ e, in questo caso ‘pavese’ si sta

rivelando vincente – commenta l’assessore regionale all’Ambiente

e Clima, Raffaele Cattaneo – infatti in pochi giorni sono venute

alla luce due situazioni di gestione illecita dei rifiuti. Un

risultato ragguardevole ottenuto grazie alla sinergia delle

istituzioni che, insieme, riescono ad agire con prontezza alle

emergenze”.

“Ringrazio Arpa e le forze dell’ordine – conclude l’assessore –

che sono intervenute tempestivamente sequestrando l’area”.

“La scoperta di una discarica abusiva a

Bornasco (Pavia) di 1.700 metri cubi in un’area di 4 ettari

certifica che Regione Lombardia non ha mai sottovalutato il

problema delle discariche illegali e che la sinergia tra i vari

attori impegnati sul territorio porta sempre ottimi risultati”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia Locale Riccardo De Corato.

“Voglio ringraziare – ha proseguito De Corato – la Procura della

Repubblica di Pavia, i Carabinieri di Siziano, Lodi, Pavia, il

Noe, i Carabinieri Forestali Arpa Lombardia. E’ grazie alla loro

caparbieta’ e alla costanza dei controlli che si puo’ sconfiggere

questa piaga”.

A BREVE I NUCLEI AMBIENTALI – “E’ un modello vincente – ha

aggiunto – che ha ulteriormente stimolato l’Assessorato che

guido a realizzare quanto previsto dalla legge regionale 6/2015

in merito alla: ‘Disciplina regionale dei servizi di polizia

locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana’

e, a breve, partiremo con i Nuclei Ambientali”.

1,8 MILIONI PER ACQUISTO DRONI – “Nell’accordo siglato con le

amministrazioni locali – ha concluso De Corato – inoltre e’ anche

previsto un contributo 1,8 milioni di euro per l’acquisto di

droni di ultima generazione, utili a individuare discariche che

risultano visibili solo dal cielo”.