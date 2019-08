RUINON/SO, DA REGIONE 200.000 EURO PER RILANCIO ATTRATTIVITA’ AREA VALFURVA

SERTORI: GUARDIAMO OLTRE I RISVOLTI NEGATIVI DELLA FRANA

MAGONI: SOSTENIAMO I TERRITORI E IL TURISMO IN VALLE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 agosto 2019 – Uno stanziamento di 200.000 euro per

finanziare iniziative volte alla valorizzazione e alla

promozione turistica di una realta’ particolarmente attrattiva

come la Valfurva che, a seguito delle recenti ondate di

maltempo, ha dovuto far fronte ad una situazione di emergenza

connessa al movimento della frana del Ruinon.

E’ quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su

proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli

Comuni, Massimo Sertori, di concerto con l’assessore al Turismo

e Marketing territoriale, Lara Magoni.

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Massimo Sertori –

ha voluto destinare una misura di sostegno alla Valfurva da

utilizzare per una campagna di comunicazione mirata, dalle

affissioni, alla stampa, dalla radio alla tv, sino ai canali

digitali e social, oltre ad iniziative promozionali per il

rilancio dell’area che, dell’ospitalita’ turistica, ha fatto la

sua vocazione”.

“In vista della prossima stagione invernale e del ripristino

delle condizioni di sicurezza per l’accesso alla valle – ha

continuato – l’intento e’ quello di sviluppare proposte che

generino vantaggi nel medio-lungo termine e tendano al

potenziamento dell’offerta turistica. Per guardare oltre i

risvolti negativi della frana, era doveroso dare un segnale di

aiuto per tutta la comunita'”

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Lara Magoni –

ancora una volta sostiene i territori. La frana del Ruinon sta

creando notevoli disagi al turismo dell’Alta Valtellina e i

fondi messi a disposizione aiuteranno a ridare slancio ad

un’attivita’ vitale per tutta la comunita’. In tal senso sono

convinta che la collaborazione sinergica con amministratori ed

enti locali donera’ valore aggiunto, in modo da mettere in campo

iniziative ed attivita’ importanti per la valorizzazione del

territorio”.

