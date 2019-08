Ceriano. Sarà rifatto l’incrocio sollevato tra via Verdi e via Laghetto

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 2 agosto 2019 – Inizieranno lunedì 5 agosto i lavori per il rifacimento completo dell’incrocio sopraelevato tra via Laghetto e via Verdi, sulla strada provinciale 134 per Cesano Maderno.

L’intervento viene realizzato a totale cura e spese di 2i Rete Gas tramite accordo con il Comune di Ceriano Laghetto. I lavori prevedono la rimozione completa dell’attuale pavimentazione in mattoni autobloccanti, la preparazione del fondo e la stesura di manto di asfalto con segnaletica orizzontale adeguata, per ripristinare l’incrocio rialzato con finalità di dissuasore per la riduzione della velocità e messa in sicurezza.

“Per la realizzazione dell’intervento sarà necessaria la chiusura al transito dell’incrocio e per questo si è deciso di farlo in una settimana in cui si prevede già una riduzione fisiologica del traffico” -spiegano da 2i Rete Gas. “Con la Polizia Locale di Ceriano Laghetto si sta predisponendo la segnaletica per le deviazioni temporanee del traffico. L’obiettivo, salvo imprevisti, è quello di arrivare a venerdì 9 agosto con la riapertura al traffico dell’incrocio, almeno a senso unico alternato. Abbiamo scelto di tornare all’asfalto poter garantire migliore sicurezza e manutenzione visti i problemi di assestamento mostrati in quest’ultimo periodo dalla pavimentazione in mattonelle”.

