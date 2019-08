PIAZZA SELINUNTE. DE CHIRICO (FI): ENNESIMO EPISODIO DI VIOLENZA. SAN SIRO QUARTIERE SENZA REGOLE

Milano, 2 agosto 2019 – Continua il bollettino di guerra proveniente da San Siro. Dopo l’accoltellamento di via Morgantini del 28 luglio e la baby gang sgominata il giorno seguente, ieri notte ennesimo episodio di sangue nel “quadrilatero della paura” – così il Consigliere comunale Alessandro De Chirico -. Un giovane magrebino è stato ferito con un coccio di bottiglia da un gruppo di uomini mentre percorreva il parchetto di piazza Selinunte. Auspico che la Polizia di Stato che sta seguendo le indagini individui gli aggressori e che venga applicato il DASPO urbano visto che nella delibera approvata settimana scorsa si fa esplicito riferimento ai parchi pubblici di qualsiasi dimensione. I residenti del quartiere sono stufi di vivere segregati in casa 365 giorni all’anno. Visto che il sindaco Sala e la sua vice non spenderanno una sola parola di condanna – conclude De Chirico -, i milanesi perbene del quartiere, dopo avere votato in massa Salvini, pretendono che almeno il ministro dell’Interno dia loro delle risposte e magari dia il via agli interventi che aveva promesso.

