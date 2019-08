Afol metropolitana. Dalla scuola al lavoro: aperte le selezioni ai percorsi di formazione superiore ITS – IFTS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2019 – Programmatore per l’innovazione digitale delle aziende, Specialista in Meccatronica, Archivista di Moda, Smart Logistics Specialist. Sono queste le figure professionali che si formano grazie ai corsi ITS e IFTS che Afol Metropolitana promuove. Si tratta di percorsi post diploma ad alto tasso occupazionale, in grado di intercettare e tradurre operativamente le richieste delle aziende del territorio, finanziati dall’Unione Europea, MIUR e Regione Lombardia con una durata di uno o due anni.

Questo tipo di percorsi, costruiti in collaborazione con le imprese del territorio, le università, i centri di ricerca scientifica e tecnologica, gli enti locali e il sistema scolastico e formativo, consente un rapido accesso al lavoro al termine del percorso. L’80% degli studenti, infatti, ha trovato lavoro entro un anno dal diploma e nel 90% dei casi in un’area coerente con quanto studiato, secondo i dati diffusi dall’istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) del Ministero dell’Istruzione.

Corso IFTS Developer

Il corso gratuito è proposto da Afol Metropolitana nell’ambito della Fondazione ITS Angelo Rizzoli e insegna i linguaggi di programmazione Java, la programmazione Android e per il web. Dura un anno e prevede 500 ore di frequenza in aula e 500 ore di stage aziendale. Il corso parte in autunno e si svolge nella sede della fondazione in via Benigno Crespi 30 a Milano. Per maggiori informazioni su selezione e partecipazione www.itsrizzoli.it

Corso IFTS in meccatronica dei veicoli ecosostenibili

Il corso gratuito annuale, realizzato dalla Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, forma un professionista preparato specificatamente per il settore della manutenzione, riparazione, installazione, assistenza tecnica e consulenza per l’ambito delle nuove tecnologie meccatroniche legate al settore dell’automotive e dei veicoli con motori ed impianti ecosostenibili. La sede del corso è in viale Matteotti 425 a Sesto San Giovanni. Per maggiori informazioni su selezione e partecipazione www.itslombardiameccatronica.it

Corso ITS Fashion Archive and Heritage Management

Il corso è proposto da Afol Metropolitana nell’ambito della Fondazione ITS COSMO. È a pagamento, ma sono previsti esoneri in base al reddito. Il corso forma una figura professionale innovativa nel campo della moda, capace di incrociare in modo virtuoso competenze di tipo tecnologico, come la fotografia e la digitalizzazione per la realizzazione di un archivio, con una solida preparazione multidisciplinare e trasversale a tutti i comparti del settore moda. Il corso, che si tiene ad Afol Moda in via Soderini 24 a Milano, dura due anni. Per maggiori informazioni su selezione e partecipazione www.afolmoda.com

Corso IFTS Smart Logistics Specialist

Il percorso gratuito prepara la figura di tecnico esperto nella gestione della logistica distributiva e dei trasporti che opera all’interno di imprese di trasporti e di servizi logistici. Per maggiori informazioni scrivere a formazione.est@afolmet.it

