(mi-Lorenteggio.com) Arcore, 3 agosto 2019 – Dalle 15.45 il traffico ferroviario fra Monza e Triuggio-Ponte Albiate sulla linea Milano – Lecco è sospeso per l’investimento di una persona a Buttafava. in via Giovine Sesto Molino.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

In corso i rilievi dell’Autorità Giudiziaria per risalire all’identità della vittima e ricostruire quanto avvenuto.

Redazione