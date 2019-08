DISTRETTO SANITARIO CORSICO. GALLERA:TROVEREMO SOLUZIONE ADEGUATA PER GARANTIRE E POTENZIARE SERVIZI A CITTADINI

(mi-Lorenteggio.com) Corico, 3 agosto 2019 – “Ascolteremo la voce dei cittadini e le

istanze di tutte le Amministrazioni comunali di questo

territorio, per trovare una qualificazione dei servizi

socio-sanitari adeguata e funzionale. Per ora fermiamo le

lancette, nessuno sara’ penalizzato”. Lo ha detto ieri l’assessore al

Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera a margine del

sopralluogo che ha effettuato nei locali dell’ex distretto

socio-sanitario di Corsico (MI), accompagnato dai direttori

generali dell’Ats Citta’ Metropolitana di Milano Walter

Bergamaschi e dell’Asst Rhodense Ida Ramponi, insieme ai

referenti delle strutture locali.

REGIONE PRONTA, NON PERDEREMO TEMPO – “Regione Lombardia e’

pronta a investire risorse ed energie per questo territorio – ha

assicurato Gallera -. Non perderemo tempo. Dopo aver incontrato

il primo cittadino di Cesano Boscone e il commissario

prefettizio di Corsico, ascolteremo i sindaci delle altre

comunita’ locali che afferiscono a questi presidi. Andremo poi a

ipotizzare un intervento che verra’ sottoposto anche alla futura

Amministrazione comunale di Corsico”.

ESIGENZE DEI RESIDENTI PUNTO FERMO – “Un punto fermo – ha detto

l’assessore – e’ rappresentato dalle esigenze dei residenti, in

particolare di coloro che abitano nei popolati quartieri Lavagna

e Tessera (nella vicina Cesano Boscone)”.

SITUAZIONE COMPLESSA, CHE SAPREMO AFFRONTARE – “La situazione e’

caratterizzata anche dalla complessita’ e dalla frammentarieta’

dei servizi a fronte delle dislocazioni residenziali – ha

concluso l’assessore Gallera, che, nel corso della visita, si e’

soffermato ad ascoltare le proposte di alcuni cittadini – ma

sapremo affrontarla nel migliore dei modi insieme alle

Istituzioni di riferimento”.

Redazione