FIUMI CHIESE E MINCIO, LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SUI RETICOLI IDRICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 03 agosto 2019 – La Giunta regionale della Lombardia ha

approvato, su proposta dell’assessore alla Montagna, Enti locali

e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, di concerto con l’assessore

al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, lo schema di

convenzione per lo svolgimento di attivita’ sul reticolo idrico

principale all’interno del territorio del Consorzio di bonifica

Garda Chiese e Consorzio Territori del Mincio, che mette a

disposizione da parte di Regione Lombardia 200.000 euro per

finanziare una serie di interventi funzionali alle esigenze di

gestione dell’attivita’ di bonifica di irrigazione e di difesa

del suolo.

RISORSE SUDDIVISE – Le risorse destinate sono derivanti dai

proventi dei canoni per l’uso delle acque pubbliche e saranno

gia’ a disposizione per l’anno 2019, suddivise in 100.000 euro

per ciascun Consorzio.

ADEGUATO PRESIDIO E MANUTENZIONE CORSI ACQUA – “Le convenzioni

con i due Consorzi – ha spiegato Sertori – saranno coordinate

dall’Ufficio territoriale regionale Val Padana, in raccordo con

gli enti locali interessati e consentiranno di potenziare azioni

di sorveglianza e salvaguardia idraulica del territorio,

manutenzione e pronto intervento, miglioramento dell’utilizzo

della risorsa idrica, innalzando il presidio e la sicurezza del

reticolo idrico”.

SERTORI: SVILUPPO SOSTENIBILE – “Si e’ voluti intervenire – ha

proseguito l’assessore – a sostegno di un territorio che

presenta rischi di esondazione. In tal modo, Regione Lombardia

conferma la volonta’ di operare nell’ottica di uno sviluppo

sostenibile, obiettivo al quale la Giunta regionale sta

concretamente dedicando attenzione”.

FORONI: TUTELA DEL TERRITORIO – “Si tratta – ha sottolineato

l’assessore Foroni – di un territorio, quello ricadente nei due

Consorzi di bonifica, con delle fragilita’. Finanziando le

attivita’, che permettono la manutenzione dei reticoli idrici,

Regione prosegue nella direzione della tutela del territorio,

sulla quale la Giunta regionale sta apponendo ancora una volta

risorse”.

Redazione