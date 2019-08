Il Jova Beach Party atterra a Milano Linate il 21/9

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2019 – Mentre l’aeroporto di Milano Linate rimarrà chiuso fino al 27 ottobre per lavori di ristrutturazione, compreso quello del rifacimento della pista, il 21 settembre, fine dell’estate, arriverà proprio in via Forlanini, tra l’aeroporto civile e privato Il Beach Party di Jovanotti. A confermarlo anche lo stesso Jovanotti sui suoi social con la scritta “Jova Beach Party Milano. Si vooola. Ultima chiamata volo Jbp 2019” e con l’illustrazione del Duomo e dello stesso Jovanotti che volano.

