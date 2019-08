(mi-Lorenteggio.com) Pioltello, 3 agosto 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.20, a Limito, in via Toti 1 , un operaio di 37 anni è precipitato una impalcatura, che sembra sia crollata, riportando gravi ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, il cui personale medico lo ha affidato ad un’ambulanza, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano. In corso i rilievi da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.

V. A.