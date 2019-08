ON. MORELLI (LEGA): “IO MINACCIATO DA UNO ZINGARO SU FACEBOOK”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2019 – “Chi polemizza per “zingaraccia” non sa che significa andare in questi luoghi pericolosi, dove regna l‘illegalità, la delinquenza, e ci sono viali di pattume in cui vivono i bimbi”.

Lo afferma Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, in un video su Facebook in cui denuncia di aver ricevuto minacce in seguito a un sopralluogo presso il campo abusivo di Vaiano Valle. Nel video Morelli mostra un messaggio minatorio, comparso nel suo profilo e riconducibile a un occupante dei villaggi abusivi.

“La prima cosa che farà il sindaco della Lega a Milano sarà sistemare tutti i campi rom della città, perché non è possibile accettare delle enclave di illegalità come quelle che abbiamo visto>, aggiunge Morelli. “Abbiamo il dovere morale di salvare i bambini che vivono in mezzo ai ratti, che vanno tutelati e difesi. La Lega, nella Milano delle Olimpiadi 2026, questo degrado non lo può accettare. Intanto il sindaco Sala e il Pd non hanno nulla da dire?”, conclude Morelli.

