Bergamo. Travolge due giovani in scooter, un morto e uno gravissimo

(mi-Lorenteggio.com) Bergamo, 4 agosto 2019 – Stanotte, intorno alle ore 4.15, in via Portico, 21, sulla cremasca, tra Orio al Serio e Alzano San Paolo, un 33enne di Curno ha investito due giovani, che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove uno dei due, Luca Carissimi, 21 anni, è deceduto, mentre, l’altro Matteo Ferrari, 18, è in gravi condizione.

Dai rilievi del sinistro, che sono ancora in corso, l’ipotesi delle forze dell’ordine, intervenute sul posto, è che si tratti di un tamponamento volontario, ma gli accertamenti sul caso sono ancora in corso. L’investitore, al volante di una Mini Cooper è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sulle prime è scappato, ma poi si è presentato alla Polizia Stradale dicendo di essere il responsabile dell’incidente.

V. A.