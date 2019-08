Buccinasco. Appartamenti confiscati in via Tobagi, la lotta del Comune

Nei giorni scorsi il sindaco Rino Pruiti ha inviato una nuova comunicazione ufficiale

all’Agenzia dei beni confiscati rinnovando la disponibilità dell’Amministrazione

comunale di Buccinasco, pronta a realizzarvi progetti sociali. E l’Agenzia ha ora

attivato la procedura per l’assegnazione

(mi-lorenteggio.com)Buccinasco (4 agosto 2019) – “Dopo la nostra ultima comunicazione all’Agenzia dei beni confiscati, finalmente è stata avviata la procedura per l’assegnazione degli appartamenti di via Tobagi per cui da mesi chiediamo risposte certe e dichiariamo di essere disponibili fin da subito ad attivare progetti sociali, nel rispetto della legge 109 che porta il nome di Pio La Torre”.

Il sindaco Rino Pruiti torna a parlare dei due appartamenti in via Tobagi, confiscati in via definitiva

ma non ancora assegnati e per di più ancora occupati (uno dei due) da una famiglia che per anni

ha pagato (in nero) l’affitto al proprietario, a cui i beni sono stati confiscati dopo una condanna

definitiva. Un paradosso inaccettabile e denunciato dall’Amministrazione comunale senza ottenere

risposte per mesi.

“Ora grazie alle nostre denunce – continua il sindaco – la procedura per l’assegnazione è stata

avviata. Una vittoria dello Stato e della nostra battaglia per la legalità: ringrazio il senatore Franco

Mirabelli per aver presentato un’interrogazione in Parlamento e la RAI con la giornalista Elena

Scarrone che ha tenuto alta e costante l’attenzione su questo tema. Ora finalmente qualcosa si

muove. Come più volte ho detto, il nostro Comune è pronto e disponibile a mettere a disposizione

quei beni per la collettività con progetti per il ‘dopo di noi’ dedicati ai disabili o per aiutare famiglie

in difficoltà: quel che è certo è che quegli appartamenti non possono essere abbandonati o,

peggio, ancora lasciati nelle disponibilità degli ex proprietari a cui lo Stato li ha tolti dopo

condanne definitive. Questa la lotta del nostro Comune, insieme ai numerosi cittadini che in

queste settimane si sono mobilitati sui social e scrivendo mail di sollecito, li ringrazio di cuore”.

