Seveso (MB). Incidente auto moto, atterrato l’elisoccorso

(mi-Lorenteggio.com) Seveso, 4 agosto 2019 – Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte, all’altezza dell’incrocio tra la via Cavalla e la via Vignazzola, tra un veicolo e una moto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, proveniente da Como, attrezzato per i voli in notturna, mentre contemporaneamente sono giunte due ambulanze e un’automedica.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: una donna di 5o anni, una donna di 56 anni, un uomo di 45 anni e un uomo di 55 anni. Due dei feriti, dopo esser stati stabilizzati dal personale medico, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno all’ospedale Niguarda di Milano e uno al San Gereardo di Monza.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno che stanno compiendo tutti i rilievi del sinistro stradale e hanno deviato il traffico per permettere le operazioni di soccorso.

