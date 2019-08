Somma Lombardo. 12enne cade in bici e precipita, grave

(mi-lorenteggio.com) Somma Lombardo, 4 agosto 2019 – Stamane, un ragazzino di 12 anni, in sella alla sua mountain bike, mentre era in compagnia di un amico, mentre pedalava in via Crocefisso, nella frazione di Coarezza, in direzione dell’alzaia del Ticino, ha perso il controllo della propria bicicletta cadendo e uscendo di strada cadendo in un dirupo. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale medico dell’elisoccorso, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

V. A.