(mi-Lorenteggio.com) Varedo, 4 agosto 2019 – Poco dopo la mezzanotte, in via Umberto I, all’altezza del civico 162, per un incidente tra un’auto e una moto, un motociclista di 69 anni è deceduto. Inutili i soccorsi da parte del personale medico di un’automedica e di un’ambulanza. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del grave sinistro stradale.

Redazione