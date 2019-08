(mi-Lorenteggio.com) Casaletto Vaprio, 5 agosto 2019 – Intorno alle ore 22.30 di ieri, in via Europa, un 17enne ha perso la vita dopo un incidente con la sua moto. Inutili i soccorsi del 118, intervenuto con un’automedica e con un’ambulanza, per il giovane non c’è stato nulla da fare. In corso i rilievi dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

V. A.