CASE POPOLARI, DA REGIONE 23,7 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE FAMIGLIE INDIGENTI E BISOGNOSE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 agosto 2019 – “La Regione Lombardia continua a essere

al fianco dei piu’ deboli mettendo a disposizione risorse

importanti per sostenere le famiglie indigenti o momentaneamente

bisognose di sostegno che vivono negli alloggi di edilizia

pubblica”.

Lo ha detto Stefano Bolognini, assessore della regionale alle

Politiche sociali, abitative e Disabilita’, commentando il

contenuto della delibera, approvata nei giorni scorsi dalla

Giunta, che prevede uno stanziamento di 23,7 milioni di euro,

destinati a Comuni e Aler, per continuare a supportare le

famiglie in difficolta’.

SINO A 2.500 EURO DI CONTRIBUTI – La misura e’ indirizzata a due

platee di potenziali beneficiari.

La prima, che prevede contributi sino a 2.000 euro annui,

riguarda i nuclei famigliari indigenti, cioe’ in condizione di

poverta’ assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono

per la prima volta ai Servizi abitativi pubblici (Sap) e sono in

attesa di assegnazione dell’alloggio.

La seconda e’ rivolta alle famiglie gia’ assegnatarie di

un’abitazione di edilizia pubblica, che si trovano in una

condizione di comprovata difficolta’ economica e non riescono a

pagare la locazione sociale. In questo caso sono previsti sino a

2.500 euro annui. I richiedenti devono possedere una

certificazione Isee (Indicatore della situazione economica

equivalente) inferiore ai 15.000 euro.

Il sostegno e’ subordinato alla stipula di un ‘Patto di

servizio’, che impegna il beneficiario disoccupato e in eta’

lavorativa “ad attivare entro tre mesi dalla firma un percorso

di politica attiva del lavoro con uno degli operatori

accreditati all’albo regionale dei servizi al lavoro”.

UN SOSTEGNO CONCRETO – “Si tratta di una misura temporanea di

solidarieta’ – ha detto ancora l’assessore Bolognini -. Un aiuto

concreto, che puo’ permettere a chi abita negli alloggi pubblici

di continuare a pagare con regolarita’ il canone d’affitto e le

spese condominiali, nonostante un periodo di difficolta’. Un

contributo che sostiene le persone nell’affrontare situazioni di

forte disagio, per aiutarle a recuperare la piena autonomia

economica e sociale”.

