ENERGIA E AMBIENTE, VIA LIBERA A SCHEMA DI ACCORDO PER COLLABORAZIONE REGIONE LOMBARDIA-ENEA SU ECONOMIA CIRCOLARE

ASSESSORE CATTANEO: POLITICHE ENERGETICHE TRA LE NOSTRE PRIORITA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 agosto 2019 – La Giunta regionale della Lombardia ha

approvato lo schema dell’accordo attuativo dell’Accordo di

collaborazione tra Enea (Agenzia nazionale per le Nuove

Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile) e

Regione Lombardia, in materia di ambiente ed energia.

Il provvedimento fa seguito all’Accordo di collaborazione tra

Enea e Regione Lombardia del 2018 e contiene uno schema di

accordo attuativo da Regione Lombardia ed Enea e lo schema di

contratto di comodato d’uso gratuito.

SFIDE GLOBALI – “Il tema della sostenibilita’ ambientale e delle

politiche energetiche verso fonti rinnovabili e’ una delle

priorita’ del governo di Regione Lombardia – ha spiegato

l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaelle Cattaneo -.

Abbiamo dato vita all’Osservatorio per l’Economia Circolare e la

Transizione Energetica: vogliamo infatti poter cogliere le sfide

globali, anche sotto il profilo economico attraverso nuovi

sistemi di consumo e modelli di sviluppo. Attraverso la

collaborazione con Enea vogliamo infatti poter realizzare

attivita’ che promuovano un maggiore efficientamento energetico,

un minore impatto ambientale e una migliore gestione

dell’energia, in un’ottica di sviluppo sostenibile”.

DURATA – L’Accordo attuativo durera’ per tutta l’XI Legislatura a

decorrere dalla data di sottoscrizione e potra’ essere prorogato

previo accordo scritto tra le Parti. L’Accordo non comporta

alcun onere economico per la Regione per l’esecuzione delle

attivita’ in esso previste.

OBIETTIVI – L’accordo e’ motivato dall’intenzione congiunta di

procedere, in un’ottica di promozione e sviluppo sostenibile,

alla realizzazione di attivita’ di interesse comune nel campo

delle tematiche legate alla transizione energetica ed al clima,

dell’efficienza energetica, della qualita’ dell’aria, della

gestione dei fanghi da depurazione, dell’analisi di benchmark

sull’impiego degli aggregati riciclati e sulla condivisione dei

risultati dei progetti comunitari di comune interesse.

ATTIVITA’ PREVISTE – Tra le numerose attivita’ sono previste: la

cooperazione nelle attivita’ dell’Osservatorio regionale per

l’Economia Circolare e la Transizione Energetica;

l’implementazione di un servizio regionale di supporto agli Enti

Locali sulle tematiche legate alla transizione energetica;

l’elaborazione contributi tecnici specialistici alla redazione

del Piano Energia e Clima di Regione Lombardia; l’analisi e

integrazione informazioni delle Banche Dati gestite da Enea e

Regione Lombardia; il supporto alla predisposizione e verifica

attuativa di misure di incentivazione delle Pmi per la

realizzazione di interventi di efficientamento energetico; il

coordinamento delle misure di incentivazione nazionali esistenti

in ambito di efficienza energetica con le future misure

regionali sulla base dell’esperienza dei bandi regionali;

l’interlocuzione per la partecipazione ai progetti comunitari ed

elaborazione di eventuali proposte congiunte; la realizzazione

di uno studio finalizzato alla valutazione dei margini di

ottimizzazione ed efficientamento della filiera di produzione e

gestione dei fanghi di depurazione municipali, su scala

regionale; lo sviluppo, attraverso opportune analisi di

scenario, di un modello gestionale per la Regione Lombardia

utile a proporre una chiusura del ciclo nella filiera dei

rifiuti da costruzione e demolizione; l’attivita’ finalizzate

alla riduzione dello spreco alimentare e collaborazione in

materia di qualita’ dell’aria.