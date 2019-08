Lissone. Via Guidoni, fino al 20 settembre asta pubblica per la locazione di 6 spazi ad uso ufficio

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 5 agosto 2019 – Sei spazi ad uso ufficio, tutti dotati di box riservato, situati nei pressi della stazione ferroviaria.

È fissato per le ore 12 di venerdì 20 settembre il termine di presentazione delle offerte per l’asta pubblica per l’assegnazione in locazione di unità immobiliari di proprietà comunale ad uso ufficio situate in via Guidoni n.7/9.

Le unità immobiliari sono inserite in un complesso edilizio interamente a destinazione terziaria (uffici), ultimato nel 2012, nelle vicinanze della stazione e di un ampio parcheggio pubblico.

La superficie netta dei 6 spazi varia da un minimo di 110 ad un massimo di 493 metri quadrati; il canone annuale a base d’asta è compreso fra 14.000 e 64.000 euro. Tutte le unità immobiliari hanno Classe energetica B e indice di Prestazione energetica pari a 10.20 kWh/mc anno.

“La scelta va nella direzione della valorizzazione del patrimonio comunale in coerenza con la vocazione commerciale dell’immobile – affermano il sindaco Concettina Monguzzi e gli assessori Marino Nava e Domenico Colnaghi, con deleghe rispettivamente al Patrimonio e alle Risorse finanziarie – inoltre, l’asta pubblica per la locazione è coerente con i lavori di riqualificazione già eseguiti e in corso d’opera che interessano l’intera area della stazione ferroviaria, con un incremento dei servizi a disposizione sia dei viaggiatori che della collettività. Per queste ragioni, riteniamo che gli spazi di via Guidoni possano essere appetibili per chi è in cerca di un ufficio comodamente raggiungibile in auto e in treno, situato in una posizione strategica per la vicinanza con Monza e con gli altri asset commerciali della Brianza”.

Per ulteriori informazioni:

Unità Manutenzione e Gestione Immobili Comunali

4° Piano Sede Municipale di via Gramsci n.21

tel. 039/7397 221 – 371

patrimonio@comune.lissone.mb.it

