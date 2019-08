Mantova. Galvagnina: silos travolge papà con bimbo di 4 anni, gravi

(mi-lorenteggio.com) Galvagnina – Mantova, 5 agost0 2019 – Intorno alle ore 17.30 di domenica 4 agosto, a causa di una caduta di un silos di mangime presso una stalla, un papà insieme al figlio di 4 anni che aveva in braccio sono rimasti travolti. Sul posto sono giunte un’automedica, un’ambulanza ed è atterrato l’elisoccorso proveniente da Parma. Il papà è stato trovato ferito, ma, sveglio e cosciente, mentre il bimbo, a causa del forte trauma cranico, è entrato in arresto cardiaco.

Il personale medico ha inviato il bimbo al pronto soccorso di Mantova in codice rosso e in gravissime condizioni, mentre padre è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma con l’elisoccorso.

