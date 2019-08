MILANO LATIN FESTIVAL. MANUEL TURIZO NUOVO IDOLO DEL GENERE URBANO

Il 7 agosto UNICA DATA ITALIANA al Milano Latin Festival del cantante colombiano Manuel Turizo “MTZ”, idolo del genere urbano di cui è appena uscito il suo nuovo singolo “Nada Ha Cambiado” e che recentemente ha lanciato “Esclavo De Tus Besos” con Ozuna e “No Te Hagas La Loca” con Noriel

È passata poco più di una settimana da quando, il 26 luglio scorso, Manuel Turizo ha lanciato il nuovo brano “Nada Ha Cambiado”, scritto con la collaborazione di Juan C. Vargas, Ily Wonder, Julian Turizo e Rolo. Il video ufficiale girato in Guatemala, esattamente nella cittadina di Antigua Guatemala, ha una tematica d’amore che avvicina l’artista alle storie romantiche del mondo reale. I fan si sentiranno identificati con l’artista e vivranno con i fratelli Manuel e Julián Turizo un viaggio attraverso l’antica, bella e storica città del Guatemala, andando alla scoperta dei lati turistici del paese centroamericano. Il video clip “Nada Ha Cambiado” è stato diretto da Juan Pablo Valencia, di 36 Grados, uno dei più importanti produttori di videoclip di musica urbana nell’attuale industria musicale.

Bio & Carriera

Manuel Turizo Zapata è nato a Montería, in Colombia. La sua carriera musicale inizia con l’uscita di un EP composto da 3 canzoni con tre stili diversi: musica urbana, trap e reggaeton. Nel 2016 ha lanciato “Baila Conmigo”, prodotto dal fratello Julián e Zensei, “Vámonos” e “Una Lady Como Tú”, un brano che lo ha reso famoso in tutta l’America Latina e in Europa. Nel 2017 è stata ristampata “Una Lady Como Tú” e successivamente è uscito il remix insieme a Nicky Jam. In ottobre è uscito “Déjala Que Vuelva” in collaborazione con Piso 21 e a novembre “Déjate Llevar“, un brano di Juan Magán in cui hanno collaborato anche Belinda, Snova, B-Case. Alla fine dell’anno ha pubblicato il singolo “Esperándote“. Nel giugno 2018 è arrivato per la prima volta in Argentina ed ha tenuto un concerto al Teatro Ópera de Buenos Aires. A luglio dello stesso anno è uscito in anteprima il brano “Quiero Ser Un Sintante” e nello stesso mese “Culpables“, un brano che si caratterizza per le sue note acustiche e per il testo singolare. Nei mesi successivi continua a mietere successi ed a settembre ha pubblicato “Una Vez Más” in duetto con Noriel, brano grazie al quale viene nominato ai Latin American Music Awards per la categoria Nuevo Artista del Año. In ottobre presta la propria voce, insieme a Camilo, nel brano di Mau & Ricky “Desconocidos“, una canzone che è piaciuta al pubblico e che si è posizionata nella Top 50 Global Spotify, con un video che ha avuto più di 400 milioni di visualizzazioni. A novembre presenta “Sola” e partecipa con Nacho a “Dejalo“.

Nel 2019 ha iniziato a collaborare con Jowell & Randy in “Dile La Verdad“, per poi unirsi a Zion & Lennox e Farruko nel remix della canzone “Pa ‘Olvidarte” della band colombiana ChocQuibTown. Alla fine di febbraio è uscito “Esclavo De Tus Besos”, un singolo con la partecipazione di Ozuna che ha collezionato 129 milioni di visualizzazioni e poi in aprile “No Te Hagas La Loca” con Noriel, che attualmente ha superato i 18 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Info & Biglietti: Apertura Festival ore 18.30 – Inizio Concerto ore 21.30. Biglietti: PRIMA FILA 25€: posto unico in piedi davanti al Palco; PISTA 15€: Posto unico in piedi. La prevendita termina alle ore 12.00 il giorno del concerto. Biglietti in cassa dalle 18.30 del giorno del concerto. Si ricorda che MailTicket e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO da MailTicket o TicketOne NON è AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti potrà comportare.