ROGOREDO. ASSESSORE REGIONALE BOLOGNINI: INTERVENTO CHE VA OLTRE LA STAZIONE, SI LAVORA A TUTTO CAMPO PER RILANCIARE LA ZONA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 agosto 2019 – Quello di Rogoredo e’ un intervento a

tutto campo. Non solo la stazione ferroviaria, ma anche

un’attenta politica di rigenerazione urbana e un’azione mirata a

contrastare il degrado che colpisce la zona del bosco con un

presidio socio-sanitario operativo da gennaio, che ha permesso

di intercettare diversi giovani tossicodipendenti”. Cosi’

l’assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilita’ della

Regione Lombardia Stefano Bolognini, oggi, su delega del

presidente della Giunta regionale Attilio Fontana,

all’inaugurazione del nuovo hub ferroviario di Milano Rogoredo.

All’appuntamento erano presenti, tra gli altri, il vicepremier e

ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro delle

Infrastrutture Danilo Toninelli, il vicesindaco di Milano Anna

Scavuzzo, e l’amministratore delegato delle Fs Italiane

Gianfranco Battisti.

“Oggi – ha spiegato l’assessore Bolognini – ‘certifichiamo’ il

miglioramento della stazione, che e’ un punto di accesso

importante per i turisti, per i lavoratori, per i Milanesi.

Migliora il livello di sicurezza con il potenziamento della

Polfer e degli addetti alla security privata nell’area della

stazione”. “Ma – ha tenuto a precisare – aumentano anche gli

interventi che la Regione Lombardia fa nel territorio: siamo

intervenuti per realizzare strutture di housing sociale,

portando famiglie e giovani che certamente contribuiranno a

migliorare il livello qualitativo di questo quartiere”.

“Se poi pensiamo – ha concluso Bolognini – che qui verra’

realizzato il villaggio olimpico per i Giochi invernali di

Milano Cortina 2026, possiamo dire di aver intrapreso la

direzione giusta e che a Milano il Governo, la Regione e il

Comune hanno fatto sistema, per provare a gestire al meglio il

futuro di tutta la zona di Rogoredo”.

