ROGOREDO, ON. MORELLI (LEGA): “GIORNATA IMPORTANTE PER MILANO E PER IL PAESE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 agosto 2019 – “Oggi è una giornata importante per Milano e per l’Italia. Con il potenziamento dell’hub ferroviario di Rogoredo abbiamo dimostrato che per le opere utili al nostro Paese non possiamo parlare di “domani” ma sempre e solo di “oggi”. Su questo risultato la Lega ha investito moltissimo, soprattutto in ambito locale: non crediamo nei miracoli ma nei fatti che, giorno dopo giorno, possono garantire ai cittadini delle soluzioni, e i dati ci dicono che 100mila passeggeri sceglieranno il treno a causa della chiusura di Milano Linate”.

Lo dichiara Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della commissione Trasporti alla Camera, all’inaugurazione della nuova stazione di Milano Rogoredo.

“La Milano che ospiterà le Olimpiadi del 2026 può partire proprio da Rogoredo, per noi milanesi una ferita aperta che Sala e compagnia non hanno mai curato, ma che per merito della Lega sta per riavere un nuovo inizio, grazie all’impegno del ministro Salvini, sul fronte sicurezza, e del gruppo FS, sul fronte dei trasporti. Per noi questo è solo un punto di partenza per ripulire la città e dare il nostro contributo affinché le stazioni non siano regni di spaccio e delinquenza, tollerati da un’amministrazione che preferisce i selfie ai fatti”, conclude Morelli.

Redazione