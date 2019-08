VALTELLINA, ROLFI: NEL PROSSIMO PSR PIANO DEDICATO AD AGRICOLTURA DI MONTAGNA

TOUR NELLE MALGHE, “INVESTIAMO IN FRUIBILITA’ E VALORIZZAZIONE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 05 agosto 2019 – “Nel prossimo Programma di sviluppo

rurale dedicheremo una linea di finanziamenti all’agricoltura di

montagna. Stiamo parlando di una pratica eroica, che valorizza

la qualita’ delle nostre materie prime e che ha una forte valenza

sociale e ambientale”. Lo ha detto l’assessore regionale

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che,

questa mattina, insieme alla consigliera regionale Simona

Pedrazzi, ha visitato il rifugio ‘Marinelli Bombardieri’ nel

Comune di Lanzada (SO), in Valmalenco, e tre malghe della zona.

FAR CONOSCERE I PRODOTTI DI MONTAGNA – “L’agricoltura di

montagna deve essere valorizzata anche sotto il profilo

economico – ha aggiunto Rolfi -, dotando queste zone di servizi

legati alla mobilita’ e alla logistica, in primis la ciclabilita’,

per far conoscere al mondo i nostri straordinari prodotti di

montagna”.

PRIORITA’ AGLI INSEDIAMENTI MONTANI – “Nel 2019 abbiamo dato

priorita’ agli insediamenti di montagna nella misura per giovani

agricoltori, abbiamo destinato 4,5 milioni di euro alle Comunita’

montane per sostegno all’agricoltura, abbiamo approvato le linee

guida per assegnare le malghe alla gente di montagna e destinato

7,5 milioni per la filiera bosco legno” ha proseguito

l’assessore, ricordando come “le Olimpiadi del 2026 saranno una

vetrina eccezionale per i vini e i prodotti agroalimentari

valtellinesi”.

LEGAME IMPRESCINDIBILE CON IL TURISMO – “E’ inderogabile legare

sempre di piu’ la produzione agricola di montagna al turismo,

alla fruizione ambientale e alla pratica sportiva – ha concluso

-: oggi l’offerta enogastronomica e’ sempre piu’ elemento di

turismo e questa simbiosi puo’ rappresentare, se adeguatamente

sostenuta, una via di sviluppo concreta per la montagna

agricola”.

Redazione