ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA’ CATTOLICA PER SVILUPPO E PROMOZIONE CIVILTA’ LONGOBARDA

IN OCCASIONE DEL 1450ESIMO ANNIVERSARIO DALL’ARRIVO IN ITALIA

GALLI: RICORRENZA IMPORTANTE PER STORIA REGIONALE E DEL PAESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 agosto 2019 – Regione Lombardia e Universita’

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in occasione dei 1450 anni

dell’arrivo del popolo longobardo in Italia (568-569) –

anniversario che ricorre quest’anno – rinnovano la loro ormai

consolidata collaborazione, allo scopo di sostenere iniziative

congiunte. L’obiettivo e’ promuovere la ricerca e la diffusione

della conoscenza della civilta’ longobarda. Lo prevede una

delibera approvata della Giunta regionale, su proposta

dell’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli.

SOMME A DISPOSIZIONE – Ammontano a 150.000 euro le risorse che

Regione Lombardia ha messo a disposizione per la realizzazione

di ricerche e convegni, pubblicazioni, iniziative ed eventi per

il triennio 2019-2021, a fronte di una spesa complessiva di pari

entita’ prevista dal Piano pluriennale dell’Ateneo milanese.

PIANO ATTIVITA’ VALORIZZA ANCHE PATRIMONIO UNESCO – Il Piano,

condiviso da Regione Lombardia, e’ finalizzato alla

valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e alla

promozione dei siti regionali legati ai longobardi e inclusi

nella lista del patrimonio mondiale dell’umanita’ dell’Unesco.

RICORRENZA IMPORTANTE PER SVILUPPO LOMBARDIA – “All’antica tribu’

germanica dei Longobardi questa regione deve il proprio nome.

Numerose sono le tracce della loro presenza sul nostro

territorio, a cominciare dalla toponomastica: e’ giusto

diffondere l’amore e la passione per la civilta’ longobarda, che

ha contribuito a fare grande la nostra terra. Quest’anno, poi,

c’e’ una ricorrenza favorevole, quella dei 1450 anni dal loro

arrivo in Italia. Si tratta – commenta l’assessore Galli – di

una ricorrenza decisiva per lo sviluppo della societa’ e della

storia lombarda e dell’intero Paese. Puntiamo molto su questo

progetto e sulle iniziative di carattere scientifico e

divulgativo, organizzate congiuntamente con l’Universita’

cattolica di Milano. Le vestigia concretamente visibili sul

nostro territorio rappresentano una chiave d’accesso

privilegiata ai segreti del passato, al loro approfondimento e

alla loro condivisione anche con le nuove generazioni”.