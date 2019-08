Bollate. Lotta alle zanzare, le nuove date degli interventi

La non facile lotta alle zanzare da parte del Comune di Bollate è proseguita anche in estate con la campagna contro larve e insetti adulti. Dopo i controlli e i primi interventi in griglie, caditoie, fossi, canali e altri potenziali focolai presenti nei luoghi pubblici cittadini, e i due interventi contro le zanzare femmine lungo i tratti fognari avvenuti nei mesi primaverili, sono proseguite le azioni per l’eliminazione dei fastidiosi insetti.

L’attività di dezanzarizzazione contro le larve è stata effettuata in tre interventi a maggio, giugno e luglio. Altri due interventi sono previsti il 14 agosto e 8 settembre.

La dezanzarizazione, invece, è stata avviata lo scorso 6 giugno ed è stata replicata, nelle ore notturne, il 20 giugno, 11 e 27 luglio. Altri interventi verranno fatti il 27 agosto e il 12 settembre.

Ad agosto parte anche la campagna contro la zanzara tigre che consisterà nel controllo della diffusione dell’insetto attraverso trappole ad hoc, a base di CO2.

Si ricorda che l’80% delle zanzare si diffonde nelle proprietà private. Per questi motivi sono molto importanti, soprattutto nei quartieri verdi, pieni di orti e giardini, i comportamenti dei singoli cittadini. Tra le precauzioni, è utile mantenere giardini e orti in perfetto ordine, evitare la formazione di raccolte d’acqua, pulire periodicamente le grondaie e tombini.

Per saperne di più: ambiente@comune.bollate.mi.it

Correlati